Covivio Hotels : 2021 - CP - Résultats semestriels

Paris, le 15 juillet 2021 Résultats semestriels 2021 : Des premiers signes de reprise de l'activité après un semestre impacté par les mesures sanitaires Les résultats du 1er semestre impactés par les mesures sanitaires en Europe L'industrie hôtelière est restée impactée sur le 1er semestre 2021 par la crise sanitaire qui touche l'Europe et par les différentes mesures de restrictions administratives mises en place. Toutefois, des disparités existent selon les pays. En Allemagne et au Royaume-Uni (respectivement 24% et 13% du patrimoine), des fermetures administratives longues et particulièrement strictes ont engendré une baisse de RevPar1 de respectivement 71% et 58% par rapport à 2020. La France (33% du patrimoine), où la demande domestique reste forte, a bénéficié de mesures moins restrictives, ce qui explique une baisse de RevPar moindre, à -30%. Des premiers signes de reprise à partir du mois de mai Suite à la montée en puissance des campagnes de vaccination, les différents pays ont progressivement, partir du mois de mai, levé les différentes restrictions administratives. Ce fut d'abord le cas au

Royaume-Uni, qui bénéficie depuis d'une reprise soutenue de son activité, puis en France à la mi-mai, et enfin en Allemagne fin juin. Sur le mois de juin, on observe sur le marché des taux d'occupation 2 de l'ordre de 54% au Royaume-Uni, 40% en France et 30% en Allemagne, les régions performant généralement mieux que les capitales. L'été 2021 devrait, comme en 2020, bénéficier du besoin et de la volonté de voyager, qui se manifestent dès que les restrictions s'assouplissent, avec des taux d'occupation en forte progression. Des relations partenariales fortes avec les opérateurs hôteliers Dans ce contexte, Covivio Hotels, partenaire long terme des principaux opérateurs hôteliers, a œuvré pour la mise en place de solutions leur permettant de traverser la crise. De nouveaux accords, conclus avec 4 locataires (NH Hotels, Barcelo, Meininger et Melia Hotels International) représentant 27% du patrimoine en bail, ont permis d'alléger leurs difficultés et de préserver leur trésorerie, via des mesures d'accompagnement ou des facilités de paiement. Sur le premier semestre, le taux de collecte des loyers s'établit à 85% (69% y compris franchise et différés de paiement accordés). Renforcement du bilan En juin, Covivio Hotels a réalisé avec succès une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un montant de 250 M€. Cette opération a permis 1 Revpar : Revenu Par chambre disponible - Source MKG à fin mai 2021 2 Source : Morgan Stanley Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle est en cours d'émission. Les données d'investissement sont présentées droits inclus. Les données de désinvestissement sont présentées hors droits. 1

de rembourser des dettes à échéances 2022/2023 et d'améliorer le ratio d'endettement (LTV) de près de 400 bps. La dette nette de Covivio Hotels s'établit à 2 451 M€, contre 2 690 M€ à fin décembre 2020. Au cours du semestre, Covivio Hotels a vendu pour 52 M€ d'actifs, légèrement au-dessus des valeurs d'expertise à fin décembre 2020, dont 32 M€ de nouvelles signatures d'accords de ventes. Ces cessions concernent principalement les actifs commerce du patrimoine. A fin juin 2021, le ratio de LTV (Loan To Value) droits inclus est donc en baisse à 38,6% (vs 41,9% à fin 2020). Le ratio d'ICR s'établit à 2,24 (contre 2,20 fin 2020). Compte tenu de son niveau, dans un contexte sanitaire dégradé, la société n'anticipe pas de rupture du covenant sur l'année 2021 qui nécessiterait l'obtention d'un nouveau waiver. La maturité moyenne de la dette de Covivio Hotels est de 4,5 ans, sans échéances majeures pour les 12 mois à venir, et en légère hausse par rapport à fin 2020 (+0,1 an). Covivio Hotels dispose, à fin juin 2021, d'une liquidité et de lignes de crédits non tirées, d'un montant de 253 M€. Grâce au soutien de ses actionnaires, Covivio Hotels ressort de cette crise majeure avec un bilan solide lui permettant d'envisager sereinement la poursuite de son développement. La valorisation du patrimoine se stabilise À fin juin 2021, Covivio Hotels détient un patrimoine hôtelier unique en Europe, d'une valeur de 5 805 M€ (6 492 M€ à 100 %). Ce patrimoine stratégique est caractérisé par : des emplacements de qualité : la note moyenne des hôtels attribué par les clients sur

un portefeuille diversifié, en termes de pays (12 pays et aucun ne représentant plus de 33% du total du portefeuille) et de segment (69% d'hôtels économiques et moyenne gamme et 31% d'hôtels haut de gamme).

des baux long terme avec les principaux opérateurs hôteliers : 16 opérateurs hôteliers avec une durée résiduelle des baux de 13,9 ans en moyenne

des baux long terme avec les principaux opérateurs hôteliers : 16 opérateurs hôteliers avec une durée résiduelle des baux de 13,9 ans en moyenne La valeur du patrimoine est en baisse de -1,0% sur 6 mois à périmètre constant : l'ensemble du patrimoine voit ses valorisations stables à l'exception du Royaume-Uni, composé essentiellement d'actifs haut de gamme, pour lequel l'expert a revu les hypothèses de reprise et le taux d'actualisation. Patrimoine Consolidé en PdG Valeurs HD Valeurs HD Var.S1 2021 à (M€) 31/12/2020 30/06/2021 PC1 Hôtellerie en bail 4 644 4 626 -1,3% Hôtellerie Murs et Fonds 1 174 1 179 0,1% Total Hôtels 5 818 5 805 -1,0% Actifs non stratégiques (commerces) 120 80 -1,9% Total Covivio Hotels 5 937 5 885 -1,0% 1 PC : Périmètre constant 2

Répartition du patrimoine hôtelier au 30/06/2021 6% 7% Des revenus à fin juin impactés par les confinements en Europe Sur le premier semestre 2021, les revenus de Covivio Hotels diminuent de -20% à périmètre constant pour s'établir à 67,7 M€, contre 71,7 M€ au 30 juin 2020. Revenus Revenus Revenus Revenus Var. Var. M€ 30/06/2020 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2021 PdG PdG 100% PdG 100% PdG (%) (%) à PC (*) Hôtels en bail - Loyers variables 9,7 9,7 7,5 7,5 -23,2% -26,4% Hôtels en bail - UK 0,0 0,0 0,0 0,0 n/a n/a Hôtels en bail - Autres 60,1 52,7 68,1 60,8 15,4% 0,0% Hôtels en murs et fonds (EBITDA) 3,3 3,2 -3,8 -3,6 -210,6% -168,1% Total revenus Hôtels 73,1 65,6 71,7 64,7 -1,3% -20,2% Non stratégiques (commerces) 6,1 6,1 3,0 3,0 -50,6% -16,9% Total revenus Covivio Hotels 79,2 71,7 74,7 67,7 -5,5% -20,0% (*) à périmètre constant Hôtels en bail (80% du patrimoine Hôtels) Hôtels en loyers variables : le portefeuille, principalement loué à AccorInvest (22% du patrimoine hôtelier), en France et en Belgique, et constitué d'hôtels économiques (Ibis) et de moyenne gamme (Novotel, Mercure), a été impacté par la baisse des chiffres d'affaires des hôtels et parfois même par la fermeture de certains hôtels notamment en Belgique.

Avec des loyers entièrement indexés sur le chiffre d'affaires, ce portefeuille affiche des revenus de 7,5 M€, en baisse de -26,4% à périmètre constant par rapport au premier semestre 2020, dont -24% en France et -44% en Belgique. Pour rappel, le premier semestre de l'année 2020 n'avait été impacté par la crise sanitaire qu'à partir du mois de mars, après deux premiers mois particulièrement positifs. 3

Hôtels au Royaume-Uni loués à IHG (13% du patrimoine hôtels) : les 12 hôtels du portefeuille ont été fermés de janvier à mars 2021. Les réouvertures ont débuté en avril et se sont poursuivies jusqu'au mois de juin. Cette situation exceptionnelle n'a pas permis de comptabiliser de revenus sur le premier semestre 2021.

Autres hôtels en bail (44% du patrimoine hôtels) : hôtels en loyers fixes loués à B&B, NH Hotels, Motel One, Barcelo, Hotusa,… dans le cadre de baux longs. A périmètre constant, les loyers sont stables : les accords obtenus avec les locataires ont permis de limiter la baisse des revenus à -0,8 M€ sur le semestre compensée par une indexation positive (+0,5 M€) Hôtels en murs et fonds (20% du patrimoine hôtels) Ces hôtels sont majoritairement situés en Allemagne (notamment à Berlin), et dans une moindre mesure dans le nord de la France. Les hôtels en Allemagne ont dû, pour la plupart, faire face à un confinement plus long et plus contraignant qu'en France. Sur ce périmètre, les taux d'occupation du mois de juin restent supérieurs en France (34%) à ceux constatés en Allemagne (23%). Au global, la performance des actifs en murs et fonds est en recul de -6,8 M€ en part du groupe par rapport au premier semestre 2020. Cette baisse tient compte d'aides reçues en France et d'indemnités d'assurances de «pertes d'exploitation». Indicateurs financiers à fin juin 2021 L'ANR EPRA NRV s'élève à 3 777 M€, en hausse de +5,5% sur six mois. La baisse par action de - 5,6% sur six mois, à 25,5 €/action, tient compte de l'augmentation de capital réalisée en juin à un prix de 16€. L'ANR EPRA NTA s'établit à 3 384 M€ et 22,8 €/action. L'ANR NDV s'élève à 3 025 M€ contre 2 819 M€ à fin décembre 2020, représentant une hausse de +7,3% et s'établit à 20,4 €/action. L'EPRA Earnings de 26,1 M€ (contre 32,3 M€ au 30 juin 2020) affiche une baisse de -19,3% sous l'effet de la réduction des revenus variables suite à la fermeture de certains hôtels. Par action, l'EPRA Earnings atteint 0,19 € au 30 juin 2021, contre 0,26 € à la même date en 2020. Perspectives 2021 Si l'activité hôtelière européenne du premier semestre est restée impactée par les conséquences de la pandémie, le deuxième semestre devrait voir la reprise s'accélérer avec une dynamique qui a commencé au mois de juin. Covivio Hotels pourra dès lors s'appuyer sur la qualité et la diversité de son patrimoine, loué et exploité par les grands opérateurs européens et internationaux, pour afficher une croissance pérenne de ses résultats. Relations Presse Relations Investisseurs Géraldine Lemoine Quentin Drumare Tél : + 33 (0)6 17 09 70 66 Tél : + 33 (0)6 37 21 43 88 geraldine.lemoine@covivio.fr quentin.drumare@covivio.fr Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

A PROPOS DE COVIVIO HOTELS Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l'hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d'une valeur de 6,5 Md€. Covivio Hotels est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's. A PROPOS DE COVIVIO Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain. Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants. Opérateur européen de référence avec 26 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Construire du bien-être et des liens durables telle est ainsi la Raison d'être de Covivio qui exprime son rôle en tant qu'opérateur immobilier responsable auprès de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, actionnaires et partenaires financiers, équipes internes, collectivités, générations futures. Par ailleurs, son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants. Annexes : Covivio Hotels, filiale de Covivio à 43,6 % au 30 juin 2021, est une Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) et un acteur immobilier leader en Europe. Elle investit à la fois dans les hôtels en bail et en murs & fonds. Les informations chiffrées sont présentées à 100% et en part du groupe Covivio Hotels (PdG). Covivio Hotels détient un portefeuille hôtelier de premier ordre d'une valeur de 6,5 milliards d'euros (5,8 milliards d'euros en part du Groupe) et se concentre sur les actifs situés dans des grandes métropoles européennes, loués ou exploités par 16 des principaux opérateurs hôteliers tels qu'AccorInvest, B&B, IHG, NH Hôtels, etc. Ce portefeuille offre une diversification géographique et locative (à travers 12 pays européens) et des possibilités de gestion d'actifs à travers différents modes de détention (hôtels en bail et Murs & Fonds). Les actifs non détenus à 100% par Covivio Hotels correspondent à : 8 actifs murs et fonds en Allemagne (détenus à 94,9%)

