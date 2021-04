Covivio Hotels : Activité à fin mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 avril 2021

Activité à fin mars 2021

Marché hôtelier : un 1er trimestre marqué par la poursuite des restrictions

Les restrictions et les confinements pèsent sur les performances de l'activité hôtelière du premier trimestre 2021. De fortes disparités existent entre les pays, selon la dureté des restrictions : la France, grâce à des mesures moins sévères et à une clientèle domestique plus importante, résiste légèrement mieux avec un RevPar1 à fin février 2021 en baisse de -68% par rapport à février 20202. Dans d'autres pays européens, soumis à des confinements plus stricts, les baisses sont situées entre -80% et -90% (avec notamment -87% pour l'Allemagne, -83% pour le Royaume-Uni et -84% pour l'Espagne).

Des perspectives encourageantes pour le second semestre

L'accélération des campagnes de vaccination en Europe et les premières annonces de plans de déconfinement, notamment au Royaume Uni, avec une réouverture des hôtels et restaurants prévue mi-mai, laissent entrevoir le début du redémarrage de l'activité. A ce titre, le rebond important des taux d'occupation des hôtels en Chine et aux Etats-Unis témoigne de la capacité de reprise rapide de l'activité hôtelière, une fois la crise sanitaire résorbée.

Revenus à fin mars 2021 de Covivio Hotels

Revenus Revenus Revenus Revenus Var. Var. M€ 31/03/2020 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2021 PdG PdG 100% PdG 100% PdG (%) (%) à PC (*) Hôtels en Bail - Loyers 52,1 48,3 37,0 33,2 -31,3% -20,1% Hôtels en murs et fonds (EBITDA) 5,4 5,1 -4,6 -4,4 -186,3% -163,5% Total revenus Hôtels 57,5 53,4 32,4 28,8 -46,1% -46,2% Non stratégiques (commerces) 3,0 3,0 1,2 1,2 -60,0% -14,1% Total revenus Covivio Hotels 60,5 56,4 33,6 30,0 -46,8% -44,7% (*) à périmètre constant

Revenus à fin mars : 30,0 M€ Part du Groupe

Les revenus continuent à pâtir des restrictions et du climat d'incertitude en Europe. Si 84% des hôtels gérés par Covivio Hotels sont ouverts, les mesures restrictives pèsent sur les taux d'occupation.

Les loyers variables indexés sur le chiffre d'affaires des hôtels (principalement hôtels AccorInvest en France) baissent de -67% sur le trimestre, alors que l'EBITDA des hôtels en murs et fonds (pour l'essentiel en France et Allemagne) diminue de -164%. Pour rappel, les premiers confinements ayant débuté mi-mars 2020, le premier trimestre 2020 comprenait 2,5 mois d'activité normale.

Au global, à fin mars 2021, les revenus de Covivio Hotels baissent de -45% à périmètre constant.

RevPar : Revenu Par Chambre Source : MKG