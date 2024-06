Covivio Hotels : plus de 516.000 actions apportées à l'OPES

Euronext Paris a fait connaître à l'AMF qu'au 21 juin, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'offre publique d'échange simplifiée (OPES) initiée par Covivio visant les actions Covivio Hotels, elle a reçu en dépôt 516.384 actions.



Covivio détient ainsi 77.808.594 actions Covivio Hotels, soit 52,52% du capital et des droits de vote. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre ainsi que les dates et conditions de l'admission des actions nouvelles Covivio sur Euronext Paris.



