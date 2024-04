Covivio Hotels est une Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) spécialisée dans la détention et la gestion de murs d'exploitation d'actifs immobiliers dans le secteur de l'hôtellerie. L'activité s'organise autour de 2 types d'actifs : - hôtels : détention, à fin 2023, de 313 hôtels (enseignes AC Hotels, Novotel, Ibis, Mercure, Sofitel, B&B, Barcelo Hotels & Resorts, Club Med, Eurostars Hotels, Motel One, MEININGER, etc.) ; - commerces d'exploitation : 39 actifs, dont 11 restaurants. A fin 2023, le patrimoine immobilier est évalué, en valeur de marché, à 5 822 MEUR.

Secteur Sociétés de placement immobilier spécialisé