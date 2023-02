Covivio Hotels : résultats annuels 2022

L'hôtellerie européenne clôture l'année avec des résultats particulièrement encourageants sur le mois de décembre, avec un RevPAR en hausse de +13% comparé à 2019. De plus, si cette dynamique reste portée par la hausse des prix moyens, le taux d'occupation s'améliore nettement, à seulement -3,4 points du taux de 2019, et même légèrement supérieur en France (+0,2 point).

En 2022, l'hôtellerie européenne a bénéficié d'une forte reprise d'activité permettant de retrouver les performances de 2019. Les niveaux de RevPAR1 constatés à partir du mois de mai ont compensé un début d'année encore pénalisé par les restrictions sanitaires. Au global, en Europe, les RevPAR moyens, d'avril à décembre 2022, sont en croissance de +9% par rapport à 2019. La France, le Royaume-Uni et l'Espagne tirent les performances vers le haut. Seules la Belgique et l'Allemagne enregistrent des performances inférieures à 2019 (-2% environ, en raison d'une période de restrictions sanitaires plus longue). Cette reprise est liée au retour de la clientèle Loisirs étrangère et au dynamisme de la fréquentation domestique, particulièrement en France. Elle est essentiellement portée par la hausse des prix moyens.

Principaux faits marquants de l'année pour Covivio Hotels

Deux nouvelles ouvertures après rénovation : lancement en France de la marque Anantara par NH Hotel Group et ouverture en Espagne d'un Radisson Red

L'Anantara Plaza Nice Hotel a ouvert ses portes en décembre 2022, après une rénovation complète. Cet hôtel de 151 chambres, situé au cœur de la ville de Nice, devient un établissement flagship pour NH Hotel Group, partenaire opérateur de Covivio Hotels, qui ouvre ainsi son 1er Anantara en France.

Dans le même temps, à Madrid, un autre établissement du patrimoine de Covivio Hotels rouvre ses portes sous une nouvelle enseigne : Radisson RED, nouvelle marque lifestyle de Radisson Hotel Group, au design audacieux et avant-gardiste. L'hôtel de 260 chambres est situé sur l'une des artères les plus animées de la ville, dans le triangle de l'art, à seulement quelques mètres des principaux sites culturels madrilènes.

Pour ces deux projets, Covivio Hotels a déployé une politique active d'asset et de brand management, en changeant d'opérateur et en repositionnant les établissements, renouvelant ainsi l'offre et l'expérience hôtelière. A cette occasion, de nouveaux baux long terme ont été signés avec NH Hotel Group (15 ans) et Radisson Hotel Group (20 ans), renforçant ainsi les partenariats existants avec ces enseignes de référence.

Ces deux opérations, qui affichent un rendement cible de 6%, illustrent la stratégie de création de valeur et de montée en gamme de Covivio Hotels avec des hôtels lifestyle, localisés au cœur des métropoles européennes les plus attractives et dynamiques.

Opération majeure d'asset management et nouvelle étape du partenariat avec B&B

Au cours du 2ème trimestre 2022, Covivio Hotels a reloué à B&B HOTELS, 30 hôtels situés en France. Ces hôtels représentant 2 517 chambres et, précédemment opérés sous enseignes du groupe Accor, étaient jusqu'alors loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest. Covivio Hotels et B&B HOTELS, partenaires depuis 2010, ont signé de nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes. Covivio Hotels bénéficie d'une hausse substantielle du loyer par rapport à celui de 2019, et participe à un programme de travaux réalisé par B&B HOTELS.

Covivio Hotels accompagne ainsi la 3ème marque européenne dans la catégorie économique dans une nouvelle phase de son développement en Europe.

Ces accords témoignent du potentiel de croissance que recèle le patrimoine de Covivio Hotels, ainsi que de sa capacité à garantir une offre hôtelière toujours plus adaptée aux attentes des utilisateurs.

Signature de nouveaux baux avec Melia sur 3 actifs

Mi-février 2023, Covivio Hotels a signé avec Melia sur 3 hôtels situés en Espagne à Barcelone, Valence et Malaga, des nouveaux baux de 15 ans, avec un loyer minimum garanti en hausse de 1,2 M€. Covivio Hotels financera un programme de travaux de 14,8 M€ qui permettra le repositionnement de ces hôtels et des économies d'énergie.

Cession du Club Med Samoëns et 54 M€ de nouveaux accords de cessions

Début mars 2022, Covivio Hotels a concrétisé la cession d'un Club Med situé à Samoëns, dans les Alpes, pour un montant de 125 M€ hors droits, soit 63 M€ en part du groupe, dont la promesse avait été signée fin 2021. Cet actif était détenu en partenariat (50,1% / 49,9%) avec les Assurances du Crédit Mutuel.

Par ailleurs, Covivio Hotels a signé, en 2022, 13 nouvelles promesses, dont 8 commerces, pour un montant de 54 M€ hors droits en part du groupe et à 100%. Au global, ces promesses ont été signées avec une marge de +8,9% par rapport à la valeur d'expertise 2021.

