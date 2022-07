Covivio Hotels : résultats semestriels 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 18 juillet 2022 Résultats semestriels 2022 : Une reprise de l'activité plus forte qu'attendue Marché hôtelier : des performances supérieures à celles de 2019 Si le premier trimestre a encore été marqué par l'impact du variant Omicron sur les performances hôtelières, le deuxième trimestre a vu la reprise se confirmer et s'accélérer à la suite de la levée, en Europe, de toutes les restrictions liées à la crise sanitaire. L'hôtellerie a bénéficié d'une vive reprise des performances dans l'ensemble des pays européens et atteint, voire surpasse, les niveaux de 2019 (+6% de RevPAR en Europe, en mai 2022, en moyenne par rapport à mai 2019). La France, l'Italie et le Royaume-Uni, qui représentent 51% du patrimoine de Covivio Hotels, enregistrent, en mai, des RevPAR compris entre +2% et +20%. Seules la Belgique et l'Allemagne, pénalisées par une levée des restrictions plus tardive, restent en retrait à fin mai, avec des performances encore inférieures à 2019. Evolution des RevPAR des hôtels en Europe1 La reprise a concerné tous les pays et toutes les gammes. En outre, les prix moyens sont désormais au-delà des niveaux de 2019, avec une moyenne de +12% en Europe sur le mois de mai. 1 Source MKG : variation de RevPAR et de prix moyen en mai 2022 vs mai 2019 covivio.eu Suivez-nous sur Twitter @covivio_ Et sur les réseaux sociaux

Opération majeure d'asset management et nouvelle étape du partenariat avec B&B HOTELS Suite à l'accord signé en mars 2022, Covivio Hotels a reloué à B&B HOTELS, 30 hôtels situés en France. Ces hôtels, représentant 2 565 chambres, opérés sous enseignes du groupe Accor (Ibis, Novotel, Mercure) étaient jusqu'alors loués dans le cadre de baux en loyer variable à AccorInvest. Covivio Hotels et B&B HOTELS, partenaires depuis 2010, ont signé de nouveaux baux à loyer fixe de 12 ans fermes. Covivio Hotels bénéficiera d'une hausse substantielle du loyer par rapport à celui de 2019, et participera à un programme de travaux réalisés par B&B HOTELS. Covivio Hotels accompagne la 3ème marque européenne dans la catégorie économique dans une nouvelle phase de son développement en Europe. Ces accords témoignent du potentiel de croissance que recèle le patrimoine de Covivio Hotels au travers de sa stratégie d'asset et de brand management, ainsi que de sa capacité à garantir une offre hôtelière toujours plus adaptée aux attentes des utilisateurs. Cession du Club Med Samoëns Début mars, Covivio Hotels a concrétisé la cession d'un Club Med situé à Samoëns, pour un montant de 125 M€ hors droits, soit 63 M€ en part du groupe, dont la promesse avait été signée fin 2021. Cet actif était détenu en partenariat (50,1% / 49,9%) avec les Assurances du Crédit Mutuel. Par ailleurs, Covivio Hotels a signé de nouvelles promesses sur le semestre, sur 7 hôtels et 4 commerces, pour un montant de 33 M€ en part du groupe. Au global, ces cessions ont été réalisées avec une marge de +13,3% par rapport à la dernière valeur d'expertise. Croissance des valeurs de +2,8% à périmètre constant Covivio Hotels détient à fin juin 2022, un patrimoine unique en Europe, d'une valeur de 6 069 M€ (6 722 M€ à 100%). Ce patrimoine stratégique est caractérisé par : des emplacements de qualité : la note moyenne concernant la « situation géographique » des hôtels attribuée par les clients sur Booking.com s'élève à 8,8 / 10 ;

un portefeuille diversifié, en termes de pays (12 pays, aucun ne représentant plus de 33% du total du portefeuille) et de segments (68% d'hôtels économiques et moyenne gamme et 32% d'hôtels haut de gamme) ;

des baux long terme avec les principaux opérateurs hôteliers : 16 opérateurs, avec une durée résiduelle des baux de 12,9 ans en moyenne. Patrimoine Consolidé en PdG Valeurs HD Valeurs HD (M€) 31/12/2021 30/06/2022 Hôtellerie en bail 4 691 4 785 Hôtellerie Murs et Fonds 1 190 1 228 Total Hôtels 5 881 6 013 Actifs non stratégiques (commerces) 61 56 Total Covivio Hotels 5 942 6 069 1 PC : Périmètre constant S1 2022 à PC 1 2,9% 2,5% 2,8% -0,4% 2,8%

A périmètre constant, le patrimoine hôtelier progresse de +2,8% sur 6 mois, principalement tiré par : la hausse des actifs en bail de (+2,9%), liée : à la reprise de l'activité sur les actifs à revenus variables (+1,7% sur les actifs AccorInvest en France et Belgique) à l'indexation des loyers fixes, au travail d'asset management réalisé notamment sur les actifs situés au Royaume-Uni (+4,4%) et en France (+5,9%).

la hausse des hôtels en murs et fonds (+2,5%), liée notamment à la performance du portefeuille situé en France (6,1%). Le patrimoine présente un rendement moyen hors droits de 5,2%. Répartition du patrimoine hôtelier au 30/06/2022 Croissance des revenus Hôtels de +100,1% à périmètre constant La reprise de l'activité est confirmée sur le 2ème trimestre et se traduit par une forte croissance des revenus de +100,1% à périmètre constant, pour s'établir à 121,8 M€ contre 64,6 M€ au 30 juin 2021. Revenus Revenus Revenus Revenus Var. Var. M€ 30/06/2021 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2022 PdG PdG 100% PdG 100% PdG (%) (%) à PC (*) Hôtels en bail - Loyers variables 7,5 7,5 21,1 21,1 181% 213,9% Hôtels en bail - UK 0,0 0,0 16,4 16,4 n/a n/a Hôtels en bail - Autres 68,1 60,7 72,3 65,7 8% 8,6% Hôtels en murs et fonds (EBITDA) -3,8 -3,6 19,2 18,7 n/a 376,5% Total revenus Hôtels 71,8 64,6 129,0 121,8 88% 100,1% Non stratégiques (commerces) 3,0 3,0 2,2 2,2 -27% 3,3% Total revenus Covivio Hotels 74,8 67,6 131,2 124,0 83% 97,1% (*) à périmètre constant Hôtels en bail (80% du patrimoine Hôtels) Hôtels en loyers variables : le portefeuille, principalement loué à AccorInvest (21% du patrimoine hôtelier) en France et en Belgique, est constitué d'hôtels économiques (Ibis) et de moyenne gamme (Novotel, Mercure).

Avec des loyers entièrement indexés sur le chiffre d'affaires, ce portefeuille bénéficie de la reprise du marché hôtelier et affiche des revenus de 21,1 M€, en hausse de +214% à périmètre

constant par rapport au 1er semestre 2021. Les loyers du mois de mai, sur ce portefeuille, retrouvent leur niveau de 2019 et les dépassent même à Paris et en Ile de France (+12%). Hôtels au Royaume-Uni loués à IHG (14% du patrimoine hôtels) : les 12 hôtels du portefeuille enregistrent des performances proches de celles de 2019. Suite à la conclusion d'un nouvel accord locatif avec IHG 2 , le loyer s'élève à 16,4 M€ sur le semestre (0 M€ au 1 er semestre 2021).

(14% du patrimoine hôtels) : les 12 hôtels du portefeuille enregistrent des performances proches de celles de 2019. Suite à la conclusion d'un nouvel accord locatif avec IHG , le loyer s'élève à 16,4 M€ sur le semestre (0 M€ au 1 semestre 2021). Autres hôtels en bail (45% du patrimoine hôtels) : hôtels en loyers fixes loués à B&B, NH Hotels, Motel One, Barcelo, Hotusa,… dans le cadre de baux longs. A périmètre constant, les loyers augmentent de +8,6%, principalement en raison du passage en loyer fixe des 30 hôtels dorénavant loués à B&B, de l'indexation des loyers sur le 1 er semestre, et de la hausse du loyer sur un hôtel en Espagne après un changement d'opérateur. La durée résiduelle ferme des baux s'élève à 12,9 ans à fin juin 2022, tandis que le taux d'occupation demeure à 100% sur le portefeuille. Compte tenu de la qualité et de la solidité de la base locative de Covivio Hotels, le taux de collecte des loyers sur le premier semestre 2022 s'établit à 100% et Covivio Hotels a recouvré l'intégralité des loyers 2021 qui restaient dus. Hôtels en murs et fonds (20% du patrimoine hôtels) Ces hôtels sont majoritairement situés en Allemagne (notamment à Berlin), et en France. Si en Allemagne les performances se rapprochent de 2019 (-4% de RevPAR en mai) après une réouverture plus tardive, les résultats ont fortement rebondi en France et à Nice en particulier, où les niveaux de RevPAR sont supérieurs de +22% en mai à ceux de mai 2019. Au global, l'EBTIDA des actifs en murs et fonds est en hausse de +22,3 M€ en part du groupe par rapport au 1er semestre 2021. LTV et ICR en amélioration La dette nette de Covivio Hotels atteint 2 359 M€ en part du groupe contre 2 315 M€ au 31 décembre 2021. Au 30 juin 2022, la maturité moyenne de la dette s'élève à 4,5 ans et le ratio de LTV (Loan To Value) diminue de 179 points sur un an, à 36,8%, en dépit du dividende, intégralement versé sur le 1er semestre. Le taux de couverture de la dette à fin juin est de 80%, avec une maturité de 6,3 ans. Par ailleurs, le ratio d'ICR (Interest Cover Ratio) s'élève à 5,77 contre 3,08 en 2021. Forte croissance des résultats financiers à fin juin 2022 L'ANR EPRA NRV s'élève à 4 024 M€, en hausse de +4,0% sur six mois, en valeur et par action. L'ANR NDV, qui tient compte de la mise en juste valeur des instruments de couverture de taux et des dettes à taux fixe, s'élève à 3 552 M€ contre 3 167 M€ à fin décembre 2021, représentant une hausse de +12,1%. Il s'établit à 24,0 €/action. 2 Sous réserve de l'approbation des landlords d'Oxford. Cet accord porte sur les 9 actifs sous enseigne IHG, soit 89% du portefeuille situé au Royaume-Uni, les 3 autres seront repris en gestion par Covivio Hotels.