La Banque TD du Canada se rapproche d'un accord de 1 milliard de dollars pour la maison de courtage américaine Cowen - source

Une annonce officielle pourrait être faite dès mardi pour une transaction qui verrait la Banque TD payer 39 $ par action pour Cowen, dont le siège social est à New York. Il s'agirait d'une prime par rapport au prix de 35,49 $ auquel l'action de Cowen a clôturé lundi.

La source s'est exprimée sous couvert d'anonymat pour discuter d'informations confidentielles. Cowen et TD n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Le rachat de Cowen par TD serait sa deuxième acquisition annoncée aux États-Unis cette année. En février, TD a accepté d'acheter First Horizon Corp pour 13,4 milliards de dollars afin d'étendre sa présence dans le sud-est des États-Unis.

Ces derniers mois, les banques canadiennes, riches en liquidités, se sont lancées dans une frénésie d'achats aux États-Unis, dans l'espoir de renforcer leurs activités en dehors de leurs territoires nationaux largement saturés.

Cowen, dont le siège social est à New York et qui a été fondée il y a plus d'un siècle, propose des services de banque d'investissement et de courtage à ses clients. Son acquisition donnerait à TD Bank une pénétration accrue dans ces secteurs d'activité aux États-Unis.

Le Wall Bourse Journal a fait état des pourparlers entre les deux sociétés plus tôt lundi.