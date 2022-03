Le taux de rotation du personnel des banques de Wall Bourse va doubler cette année après le versement des primes - experts

Les bonus ont augmenté de 20 à 25 % en moyenne à la Bourse grâce à la frénésie des transactions de l'année dernière, mais les banquiers ont attendu que les chèques arrivent sur leurs comptes - ce qui se produit généralement chaque année entre janvier et mars - pour quitter le navire.

Alors que les versements de bonus déclenchent généralement une rotation du personnel, les recruteurs et les experts affirment que l'année 2022 pourrait voir deux fois plus de mouvements que d'habitude en raison d'une confluence de facteurs : de nombreux banquiers ont estimé qu'il était trop risqué de changer d'emploi pendant la pandémie de COVID-19 et sont maintenant épuisés après avoir travaillé des heures éreintantes sur la manne des transactions de l'année dernière.

L'étroitesse du marché du travail américain a également créé d'énormes opportunités pour les banquiers et fait grimper les salaires.

"Cela fait plus d'un an que nous disons à nos clients qu'ils connaîtront une 'double année' en 2022 en termes de rotation", a déclaré Alan Johnson, directeur général de Johnson Associates, une société de conseil en rémunération de Wall Bourse.

"Vous avez l'équivalent de deux années de personnes qui voulaient démissionner".

Goldman Sachs Group Inc et JPMorgan Chase ont versé des primes exceptionnelles pour 2021, Goldman augmentant la rémunération incitative des banquiers les plus performants de 40 à 50 % et JPMorgan de 30 à 40 %, selon Reuters.

Morgan Stanley a augmenté ce chiffre de plus de 20 %. Dans l'ensemble, les primes pour 2021 ont augmenté en moyenne de 20 à 25 %, a estimé Johnson Associates.

Ce bond est en grande partie dû au fait que le volume des transactions américaines a presque doublé pour atteindre 2,61 billions de dollars en 2021, selon Dealogic, car les sociétés se sont empressées de lever des fonds et de profiter du prix record des actions pour s'offrir des acquisitions.

La volatilité du marché cette année, qui a été aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a pesé sur la conclusion de transactions en général et a atténué le sentiment des PDG à l'égard de l'introduction en bourse des entreprises. Les chances d'obtenir de grosses primes en 2022 étant réduites, certains banquiers d'affaires sont peu enclins à rester dans leur poste actuel, ajoutent les recruteurs.

Cela est particulièrement vrai pour les travailleurs qui envisagent des emplois en dehors du secteur bancaire, comme dans la Silicon Valley, où de nombreux anciens cadres financiers ont trouvé des opportunités lucratives.

DOULEUR POUR CERTAINS, GAIN POUR D'AUTRES

La douleur sera surtout ressentie par les banques dont le personnel pense avoir été moins bien payé que ses pairs, a déclaré un recruteur basé à New York qui travaille au placement d'analystes et d'associés.

Ces banquiers débutants, qui soutiennent les négociateurs chevronnés, n'ont pas tardé à se plaindre de leur salaire et de leurs conditions de travail, notamment des semaines de travail de plus de 100 heures, sur les médias sociaux, faisant ainsi pression sur les employeurs de Wall Bourse pour qu'ils augmentent leur rémunération.

Citigroup et Credit Suisse sont deux banques susceptibles de souffrir, a déclaré le recruteur qui a demandé à ne pas être nommé en discutant de questions salariales sensibles.

"Litquidity", un compte Instagram et Twitter populaire dirigé par un travailleur anonyme des services financiers, a publié fin janvier des commentaires qu'il disait provenir d'analystes de première année de Citigroup se plaignant que leurs primes de 2021 étaient "nettement inférieures" à celles des banques rivales.

Citigroup a refusé de commenter.

Le créancier suisse Credit Suisse, frappé par un scandale, s'inquiétait tellement de retenir les meilleurs talents qu'il a augmenté les paiements immédiats en espèces pour les banquiers seniors, à condition qu'ils restent en poste pendant trois ans.

Credit Suisse n'a pas souhaité faire de commentaire, bien que la banque ait récemment procédé à quelques recrutements dans la banque d'investissement.

"Les banques qui n'ont pas payé plus que la moyenne vont perdre beaucoup de talents et vont probablement avoir du mal à en recruter de nouveaux", a déclaré le recruteur, ajoutant que certains banquiers juniors commencent maintenant leur recherche d'emploi six mois seulement après avoir occupé leur poste actuel.

Cependant, le turnover fonctionne dans les deux sens, selon les experts et les cadres.

"C'est le moment de recruter", a déclaré Marc Cooper, directeur général de la banque d'investissement boutique Solomon Partners. "Nous avons beaucoup d'offres en cours, nous verrons ce qui se passe".