CP ALL : Nomura réitère son opinion positive sur le titre

Données financières THB USD EUR CA 2023 908 Mrd 26 822 M 24 343 M Résultat net 2023 17 755 M 524 M 476 M Dette nette 2023 322 Mrd 9 505 M 8 626 M PER 2023 32,5x Rendement 2023 1,60% Capitalisation 577 Mrd 17 044 M 15 469 M VE / CA 2023 0,99x VE / CA 2024 0,90x Nbr Employés - Flottant 60,0% Graphique CP ALL Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CP ALL Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 20 Dernier Cours de Clôture 64,25 THB Objectif de cours Moyen 74,45 THB Ecart / Objectif Moyen 15,9% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Yuthasak Poomsurakul Chief Executive Officer Kriengchai Boonpoapichart Chief Finance Officer, SVP-Accounting & Finance Soopakij Chearavanont Chairman Wiwat Pongritsakda Vice President-Information Technology Thupthep Jiraadisawong Senior Vice President-Operation Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) CP ALL -5.86% 17 044 WALMART INC. 7.04% 409 376 SYSCO CORPORATION 0.42% 38 898 KROGER CO. (THE) 10.43% 35 321 AHOLD DELHAIZE N.V. 16.67% 33 484 WOOLWORTHS GROUP LIMITED 16.45% 32 002