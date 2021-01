CPH Chemie prévoit de fusionner avec son actionnaire de référence Uetikon

Données financières CHF USD EUR CA 2020 444 M 501 M 411 M Résultat net 2020 36,3 M 41,0 M 33,6 M Dette nette 2020 13,9 M 15,7 M 12,9 M PER 2020 14,5x Rendement 2020 2,44% Capitalisation 443 M 499 M 410 M VE / CA 2020 1,03x VE / CA 2021 0,98x Nbr Employés 1 095 Flottant 41,1% Graphique CPH CHEMIE + PAPIER HOLDING AG Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique CPH CHEMIE + PAPIER HOLDING AG Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 84,63 CHF Dernier Cours de Cloture 73,80 CHF Ecart / Objectif Haut 22,0% Ecart / Objectif Moyen 14,7% Ecart / Objectif Bas 2,98% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Peter Schildknecht Group Chief Executive Officer Peter Schaub Chairman Richard Unterhuber Group Chief Financial Officer Mauro Gabella Director Tamer Talaat Deputy Chairman Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) CPH CHEMIE + PAPIER HOLDING AG 1.65% 499 UPM-KYMMENE OYJ 2.95% 20 319 SUZANO S.A. 11.77% 16 377 STORA ENSO OYJ 4.63% 15 706 SVENSKA CELLULOSA 2.65% 12 475 HOLMEN AB 2.19% 8 011