CPH a renoué avec les chiffres noirs en 2022

Zurich (awp) - Le groupe industriel lucernois Chemie + Papier Holding (CPH) a renoué avec les chiffres noirs l'année dernière. Le bénéfice net s'est hissé à 101,0 millions de francs suisses, contre une perte de 151,4 millions essuyée un an plus tôt. Le dividende sera revu en forte hausse, précise l'entreprise mardi.

Les recettes nettes ont bondi de 46,0% à 725 millions de francs suisses, portées par des relèvements de prix. A taux de change constant, la progression atteint 50,4%. Toutes les divisions ont contribué à la croissance.

Le résultat opérationnel (Ebit) a progressé à 112,0 millions, contre une perte de 2,7 millions un an plus tôt. La marge afférente s'est inscrite à 15,5%.

Le groupe a procédé à des investissements de 34 millions de francs suisses afin d'augmenter les capacités de production dans les segments Chimie et Emballage, et d'améliorer l'efficience dans la division Papier. Les flux de trésorerie disponible sont passés de -3 millions en 2021, à 68 millions en 2022. Le nombre de collaborateurs s'est accru en raison d'embauches au Brésil pour atteindre 1181 collaborateurs.

Les actionnaires se verront proposés un dividende en forte hausse à 4,50 francs suisses par titre, après 1,30 franc lors de l'exercice précédent.

De nombreuses incertitudes planent sur l'exercice en cours, notamment sur le volet de la disponibilité et de l'évolution des prix pour les matières premières et l'énergie. Le segment Papier ne devrait pas pouvoir renouer avec un résultat opérationnel aussi élevé tandis que celui-ci devrait rester stable dans la division Chimie. Les activités d'emballage devraient être en mesure de générer un Ebit plus élevé. Des investissements de 42 millions sont par ailleurs prévus.

