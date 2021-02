CPH connaît un exercice 2020 difficile et ne voit pas d'amélioration

Zurich (awp) - CPH (Chemie+Papier Holding) a terminé 2020 sur un recul de 3,1% du bénéfice net à 47,0 millions de francs suisses et n'est guère optimiste pour l'exercice en cours, selon un communiqué paru mardi. Néanmoins, le dividende devrait demeurer inchangé à 1,80 franc.

Le chiffre d'affaires du groupe d'emballages a plongé de 15,1% à 445,2 millions de francs suisses, tandis que le résultat d'exploitation a chuté 56,4% à 24,7 millions.

Le bénéfice net est ressorti nettement inférieur aux attentes des analystes.

Le conseil d'administration recommandera à l'assemblée générale ordinaire du 18 mars de distribuer à nouveau 1,80 franc par action, dont 70 centimes par action devraient être prélevés sur la réserve d'apport en capital.

Le groupe CPH s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente à des degrés divers dans les trois divisions commerciales, bien que l'ampleur de ces augmentations dépende du rythme et de l'ampleur de la reprise économique. En revanche, le résultat d'exploitation et le bénéfice net (hors revenus non récurrents) ne devraient guère s'améliorer.

Par ailleurs Claudine Mollenkopf remplacera Mauro Gabella au conseil d'administration, ce dernier ayant décidé de se retirer

md/al