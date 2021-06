CPH: l'AG valide la fusion avec l'actionnaire de référence

Zurich (awp) - L'assemblée générale extraordinaire de CPH Chemie + Papier Holding AG a accepté vendredi la fusion avec l'actionnaire de référence Uetikon Industrieholding. Selon le communiqué de l'entreprise, la fusion par absorption a été acceptée par 99,98%. Le 2 juin, les actionnaires d'Uetikon avaient approuvé la transaction à l'unanimité.

Avant la fusion, les héritiers de la famille fondatrice détenaient, via Uetikon Industrieholding, 49,99% de CPH. Après la fusion, les héritiers détiennent directement les actions. Le plus gros actionnaire est le nouveau groupe sous "Swiss Industrial Finance und Nachlass Ella Schnorf", dans lequel Swiss Industrial Finance AG et l'hoirie Schnorf-Schmid Ella ont conclu un pacte d'actionnaires. Le groupe représente les héritiers des familles actionnaires et détient 32,43% des droits de vote de la société fusionnée.

Après l'opération, le flottant des actions CPH est de 67,57%, ce qui augmente la facilité de négoce et l'attractivité des titres pour de nouveaux cercles d'investisseurs.

