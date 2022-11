CPH relève ses prévisions de croissance pour 2022

Zurich (awp) - Le chimiste et papetier lucernois CPH Chemie + Paper a relevé ses prévisions de croissance pour l'année en cours. Grâce à de solides commandes et à des prix plus élevés, le chiffre d'affaires devrait dépasser les 700 millions de francs suisses, tandis que le résultat opérationnel (Ebit) devrait s'inscrire à plus de 100 millions, indique mercredi l'entreprise basée à Perlen. Le bénéfice net est attendu aux alentours 100 millions.

Alors que les prix des matériaux ont poursuivi leur hausse au deuxième semestre, CPH a procédé à des augmentations de prix, rappelle le communiqué. L'ensemble des divisions devrait contribuer à la croissance. Le segment papier devrait générer un chiffre d'affaires de 400 millions de francs suisses.

Les résultats annuels 2022 seront publiés le 21 février.

