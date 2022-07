Premier semestre en nette hausse pour CPH

Zurich (awp) - Le groupe lucernois Chemie + Papier Holding (CPH) fait état d'un premier semestre satisfaisant avec un résultat net et opérationnel augmentés de plusieurs dizaines de millions de francs suisses par rapport à la même période l'année précédente.

De janvier à juin, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 360 millions de francs suisses, en hausse de 48% comparé au premier trimestre 2021. Le bénéfice net a bondi de 74,6% à 47,5 millions, indique l'entreprise dans un communiqué jeudi.

A la faveur d'un carnet de commandes revigoré et des prix de ventes plus hauts, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) a grimpé à 51,9 millions, laissant derrière lui les 5,7 millions du premier semestre 2021.

Les résultats de CPH survolent les prévisions du consensus AWP.

ib/al