CPH Chemie Papier Holding AG est une société basée en Suisse qui développe, produit et distribue des produits chimiques, des papiers et des films d'emballage. Elle divise ses activités en trois divisions : Chimie, Papier et Emballage. La division Chimie est divisée en chimie fine, chimie des silicates et autres. Le groupe de produits chimie fine se concentre sur la production de produits chimiques organiques pour l'industrie pharmaceutique. Le groupe de produits de la chimie des silicates agit en tant que fournisseur de tamis moléculaires (zéolites) et de gels de silice pour des applications industrielles. La division Papier se concentre sur la production de papier journal en utilisant principalement des matières premières et est divisée en groupes de produits papier journal et papier magazine. La division emballage fournit une gamme complète de produits d'emballage allant des monofilms en PVC (chlorure de polyvinyle) aux films laminés haute barrière qui sont principalement utilisés dans la fabrication de blisters pour les médicaments. Son principal actionnaire est UBV Uetikon Betriebs- & Verwaltungs AG, avec une participation de 49,9 %.

Secteur Papeterie