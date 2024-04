CPI Aerostructures, Inc. (CPI Aero) est un fabricant d'assemblages structurels, de systèmes intégrés et de composants en kit pour les marchés nationaux et internationaux de l'aérospatiale et de la défense (A&D). CPI Aero est un fournisseur de pièces d'avion pour les aéronefs à voilure fixe et les hélicoptères sur les marchés commerciaux et de la défense aux États-Unis. CPI Aero propose des services d'ingénierie de fabrication, de gestion de programmes, de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de kitting et de maintenance, réparation et révision (MRO). La société fournit ses produits aux fabricants d'équipements d'origine (OEM) ainsi qu'au ministère américain de la défense (DOD), principalement pour l'armée de l'air américaine (USAF). Les produits de la société sont utilisés par les clients dans la production d'avions, d'hélicoptères, de systèmes de guerre électronique, de systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR), de missiles et d'autres produits A&D sophistiqués.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense