CPI SA, anciennement connue sous le nom de CPI Computer Peripherals International (CPI), est une société basée en Grèce, active dans le secteur des technologies de l'information (TI), qui propose des services de marketing et de vente, de marchandisage, de stratégie de marque, d'assistance avant et après la vente, ainsi que des services de réparation, de maintenance et d'éducation. La société a trois grandes catégories de produits : la catégorie Impression et bureautique qui comprend les imprimantes laser couleur et monochromes, les imprimantes graphiques et photo, et les télécopieurs ; la catégorie Produits de distribution qui comprend des produits tels que les écrans d'ordinateur, les projecteurs, les serveurs, les machines comptables et les services d'assistance, et enfin la catégorie Solutions informatiques qui comprend les solutions de surveillance et de mise en réseau du protocole Internet (IP), les applications et services de post vente, et la téléphonie IP. La société distribue ses produits via un réseau de concessionnaires et de revendeurs qui couvre la Grèce, Chypre et les États des Balkans. Sa principale filiale est CPI Computer Peripherals International (Cyprus) Ltd.

Secteur Matériel informatique