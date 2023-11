CPI Property Group SA, anciennement GSG Group SA, est une société luxembourgeoise active dans le secteur de l'immobilier, avec des activités en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Russie, en Croatie, en Suisse et en Slovaquie. La société s'occupe principalement de la location d'immeubles de placement et du développement de propriétés pour son propre portefeuille. Elle a deux segments : Investissements immobiliers, son segment principal, et Développement. Le segment principal comprend l'investissement dans des propriétés commerciales par l'acquisition, la location de propriétés et de portefeuilles immobiliers, en particulier dans la propriété à long terme des propriétés. Le segment Développement se concentre sur les projets commerciaux et la conversion de certains actifs commerciaux de Kreuzberg en unités résidentielles à vendre ; cela comprend l'acquisition de propriétés, la planification et l'obtention de droits de construction, la mise en œuvre de projets et la vente/location des projets réalisés aux investisseurs et aux locataires. La société exploite Remontees Mecaniques Crans Montana Aminona SA en tant que filiale.

Secteur Développement et opérations immobilières