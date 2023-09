Cracker Barrel Old Country Store, Inc. est engagée dans l'exploitation et le développement du concept Cracker Barrel Old Country Store (Cracker Barrel). Le format des magasins de la société consiste en une conception de magasin rustique de style vieux pays proposant un menu de restaurant à service complet qui met en vedette la nourriture campagnarde de style maison et une gamme d'articles décoratifs et fonctionnels, tels que des chaises à bascule, des cadeaux de vacances et saisonniers, des jouets, des vêtements, des articles de cuisine et des aliments. Ses restaurants proposent une cuisine campagnarde de style maison mettant en vedette ses propres recettes. Ses restaurants servent le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner tous les jours et proposent des services de restauration, de ramassage et de livraison. Ses produits pour le petit-déjeuner comprennent des jus, des œufs, des crêpes, du gruau et une gamme de spécialités de biscuits. Ses produits pour le déjeuner et le dîner comprennent le poulet frit et grillé, le poulet et les boulettes de pâte, le pâté au poulet, le pain de viande, le steak frites du pays et autres. Elle exploite plus de 660 magasins Cracker Barrel dans 45 États et possède le fast-casual Maple Street Biscuit Company.

Secteur Restaurants et bars