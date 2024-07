Cracker Barrel Old Country Store, Inc. a annoncé la nomination de Sarah Moore au poste de directrice du marketing, à compter du 22 juillet. L'expérience de près de 20 ans de Mme Moore dans le domaine de l'hôtellerie correspond parfaitement à la forte orientation hospitalière de Cracker Barrel. Son expérience stratégique dans le domaine du marketing, de la création de marques et de l'engagement des clients sera un atout majeur pour Cracker Barrel au fur et à mesure de son évolution, en s'appuyant sur ce qui fait l'attrait et la différence de la marque et en le développant.

Fan de longue date de Cracker Barrel, elle rejoint la société après avoir occupé le poste de vice-présidente principale du marketing chez MGM Resorts International, où elle a mené des initiatives de marketing pour un portefeuille de marques d'hospitalité de classe mondiale, y compris des stations emblématiques telles que Bellagio, ARIA et MGM Grand. Elle possède une grande expertise dans le développement et la croissance d'initiatives de marketing numérique, de programmes de fidélisation de la clientèle, et dans l'élaboration d'approches innovantes qui respectent l'héritage de la marque tout en générant de solides résultats commerciaux. L'expérience de Mme Moore comprend plus de 16 ans chez MGM Resorts International, où elle a acquis une grande expérience dans le marketing d'entreprise, le développement et les opérations régionales. Plus récemment, elle a dirigé la stratégie globale de marketing de la marque, les médias intégrés, le marketing social, ainsi que la création et le contenu pour l'ensemble du portefeuille de centres de villégiature et d'expériences de divertissement.

Mme Moore est titulaire d'une licence en marketing de l'université Roger Williams. Elle est mariée à un entrepreneur et à un lieutenant-colonel de réserve de l'armée américaine qui a servi son pays pendant plus de 20 ans, et ils élèvent ensemble deux jeunes filles.