Craftsman Automation Limited est une société d'ingénierie diversifiée basée en Inde qui dispose de capacités de fabrication intégrées verticalement. Ses segments comprennent Automotive-Powertrain & Others, Aluminium Products et Industrial & Engineering. Le segment Automotive-Powertrain & Others développe, fabrique et vend des biens et des services de groupes motopropulseurs et d'autres produits aux fabricants de véhicules commerciaux/passagers, d'équipements agricoles, d'équipements miniers et de construction. Le segment Produits en aluminium développe, fabrique et vend des biens et des services consistant en produits en aluminium aux fabricants de deux-roues, de véhicules de tourisme et de véhicules commerciaux, ainsi que des produits pour la transmission de l'énergie et d'autres usages industriels. Le segment Industrial & Engineering développe, fabrique et vend des biens et des services, tels que des pièces moulées, des engrenages, des équipements de manutention, des machines spéciales, d'autres produits d'ingénierie générale et des produits de stockage à diverses industries utilisatrices finales.

Secteur Machines et équipements industriels