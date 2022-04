L'essor du marché de l'emploi au Royaume-Uni montre des signes de stabilisation - REC

La Confédération du recrutement et de l'emploi (REC) a déclaré que les nouvelles offres d'emploi ont chuté de 25 % au cours de la dernière semaine de mars par rapport à la semaine précédente, revenant ainsi au type d'augmentation observé à la mi-janvier.

"Le marché de l'emploi a été surchauffé au cours des premiers mois de cette année, et a toujours été susceptible de se stabiliser au printemps. Nous en voyons peut-être les premiers signes maintenant", a déclaré Neil Carberry, directeur général du REC.

"Au cours des prochaines semaines, nous verrons s'il s'agit du refroidissement auquel nous nous attendions, ou d'un marché plus lent qui se développe à mesure que les employeurs tiennent compte de l'inflation croissante dans leurs plans."

La pénurie de personnel est une source d'inquiétude pour la Banque d'Angleterre qui a augmenté les taux d'intérêt à chacune de ses trois dernières réunions pour tenter d'empêcher que le bond de l'inflation, qui a atteint son plus haut niveau en 30 ans à 6,2 %, ne se transforme en un problème de croissance des prix à plus long terme.

REC a indiqué que la demande concernait les coiffeurs et barbiers ainsi que le personnel de sécurité et de bar et qu'il y avait également une forte augmentation des annonces pour d'autres professions qualifiées telles que les vétérinaires et les conducteurs de grue.

Le total de 1,83 million d'annonces d'emploi actives est stable depuis début mars, a-t-il précisé.