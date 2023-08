La société Crane est un fabricant diversifié de produits industriels de haute technicité. La société opère à travers trois segments : Aerospace & Electronics (A&E), Process Flow Technologies (PFT) et Engineered Materials (EM). Le segment A&E fournit des composants et des systèmes critiques, y compris des équipements d'origine et des pièces de rechange, principalement pour les marchés de l'aérospatiale commerciale, de l'aérospatiale militaire, de la défense et de l'espace. Le segment PFT fournit des équipements de traitement des fluides de haute technicité pour des applications critiques nécessitant une grande fiabilité. Ce segment comprend les vannes de traitement et les produits connexes, les pompes et les systèmes, ainsi que les vannes commerciales. Le segment EM fabrique des panneaux et des bobines en plastique renforcé de fibre de verre, principalement destinés à la fabrication de véhicules de loisirs et de bâtiments commerciaux et industriels, ainsi qu'à d'autres applications, notamment les remorques et d'autres produits liés au transport.

Secteur Machines et équipements industriels