Cranes Software International Limited fournit des produits et des solutions logicielles d'analyse statistique et de simulation d'ingénierie à l'échelle mondiale. Le principal segment de la société comprend les technologies de l'information (TI) et les services fondés sur les technologies de l'information (ITES). La société a développé des brevets et des produits dans les domaines de l'intégration et de la visualisation des données, des simulations d'ingénierie, des graphiques, des tracés et des modules de conception. La société propose une gamme de produits comprenant SYSTAT, SigmaPlot, SigmaStat, SigmaScan, TableCurve 2D, TableCurve 3D, PeakFit, NISA, XID, XIP, Survey ASYST, iCapella et InventX. Elle propose également des solutions, telles que des services d'ingénierie de grues et des services d'analyse commerciale. Les filiales de la société comprennent Systat Software Inc, Systat Software Asia Pacific Limited, Caravel Info Systems Pvt. Ltd, Systat Software GmbH, Proland Software Pvt. Ltd, Analytix Systems Private Limited et d'autres.

Secteur Logiciels