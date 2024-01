Craneware plc est une société britannique qui se consacre au développement, à l'octroi de licences et au soutien continu de logiciels pour le secteur des soins de santé aux États-Unis. Ses informations sur le cycle de la valeur sont fournies par sa plateforme Trisus pour l'intégrité des revenus et la gestion 340B, ainsi que pour la marge et l'intelligence opérationnelle. Ses applications et son équipe d'experts contextualisent les données opérationnelles, financières et cliniques, fournissant des informations qui démontrent clairement les opportunités réalistes d'intégrité des revenus et de conformité à la loi 340B pour ses clients. Ses solutions comprennent Trisus Pricing Transparency, Trisus Pricing Analyzer, Trisus Chargemaster, Insight Medical Necessity, Trisus Claims Informatics, Trisus Supply, Appeals Services, Trisus Healthcare Intelligence, Trisus Supplies Assistant, Trisus Medication Analytic Solutions, Sentinel, Sentrex, Sentrex 330, Referral Verification System (Sentrex), Referral Verification System (Senturion), Sentry Core, Senturion Professional Service et d'autres encore.

Secteur Logiciels