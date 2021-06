Craneware plc : le rachat de Sentry pèse

Le groupe britannique Craneware abandonne 10% à 2190 GBp à Londres en matinée mardi 8 juin, après l'annonce de l'acquisition de l'américain Sentry pour 400 M$, dont 312,5 M$ en numéraire et le solde en actions. L'éditeur de logiciels, dont l'activité principale est dédiée au marché américain de la santé, a prévu d'utiliser ses ressources personnelles, un nouveau prêt de 140 M$ et une augmentation de capital pour honorer le paiement. Le prix du placement sera déterminé par les teneurs de livres conjoints et les actions placées devraient représenter environ 23% du capital social émis actuel de la société.