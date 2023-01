Les actions de Craneware baissent malgré la hausse du chiffre d'affaires en raison d'une réduction des ventes par segment.

(Alliance News) - Craneware PLC a déclaré jeudi qu'elle restait bien placée pour assurer sa croissance, le chiffre d'affaires global ayant augmenté au cours du premier semestre malgré une baisse des revenus des services professionnels.

Craneware est une société basée à Édimbourg, en Écosse, qui développe, octroie des licences et fournit des logiciels informatiques pour le secteur de la santé aux États-Unis.

Pour les six mois se terminant le 31 décembre, Craneware s'attend à ce que le chiffre d'affaires augmente de 5,6 % pour atteindre 84,7 millions USD, contre 80,2 millions USD l'année précédente.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement devrait également augmenter, de 7,6 %, passant de 23,7 millions USD à 25,5 millions USD.

Alors que les revenus des logiciels sont restés "robustes" au cours du premier semestre, la société a noté que les revenus des services professionnels continuent d'être affectés par les effets de l'inflation, et sont restés à 8% des revenus totaux plutôt que de revenir au niveau "plus typique" de 15%.

À la fin du premier semestre, la société disposait de réserves de trésorerie de 38,6 millions USD, soit une baisse de 7,4 % par rapport aux 41,7 millions USD de l'année dernière, et d'une dette bancaire totale de 107,9 millions USD, soit une baisse de 5,8 % par rapport aux 114,6 millions USD.

Craneware a déclaré qu'elle prévoyait de dégager un Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'année, conformément aux attentes du conseil d'administration, mais a ajouté que le chiffre d'affaires risquait de subir le contrecoup de la réduction de la contribution des services professionnels.

"Les prestataires de soins de santé, tant au niveau mondial qu'aux États-Unis, continuent de faire face à de nombreux défis, en se reconstituant après la pandémie et en faisant face aux pressions inflationnistes. Dans ce contexte, nous avons réalisé une autre performance robuste, en augmentant les revenus et l'Ebitda ajusté, tout en maintenant un bilan solide et des niveaux élevés de revenus récurrents. Grâce à l'aperçu financier et opérationnel accru que nos offres proposent à nos clients, nous sommes bien placés pour les aider à traverser cette période difficile et, en fin de compte, pour réaliser nos ambitions de croissance", a déclaré Keith Neilson, directeur général.

Jeudi matin, à Londres, les actions de Craneware se négociaient à 1 705,00 pence chacune, soit une baisse de 11 %.

La société annoncera ses résultats intermédiaires le 6 mars 2023.

