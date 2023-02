Cranswick déclare que les quatre secteurs affichent une forte croissance au quatrième trimestre

(Alliance News) - Cranswick PLC a déclaré jeudi que la croissance de ses revenus s'est accélérée au troisième trimestre, grâce à une forte demande.

Le producteur alimentaire basé à Hull, en Angleterre, a déclaré que ses quatre catégories de produits étaient toutes en avance sur le marché principal du Royaume-Uni au troisième trimestre clos le 24 décembre, par rapport à l'année précédente.

La société a noté que les ventes de décembre ont été soutenues par ses produits de porc frais, de commodité et de fête gastronomique. "Nos clients et consommateurs continuent à reconnaître et à apprécier la qualité, la valeur et la polyvalence du porc", a déclaré la société.

Cranswick a ajouté que la croissance des revenus de la volaille au troisième trimestre indiquait une "contribution positive" de sa nouvelle installation de volaille panée à Hull, qui a compensé la baisse des ventes de son installation de volaille cuite.

La société a également noté que la grippe aviaire a eu un impact limité sur les revenus de la volaille fraîche au début du troisième trimestre, avec des épidémies dans cinq fermes du domaine avicole de Cranswick. Cranswick a déclaré avoir reçu une compensation financière complète pour tous les oiseaux perdus, et continue à appliquer les protocoles de biosécurité.

La société a déclaré que les ventes à l'exportation en Extrême-Orient étaient bien supérieures à celles de l'année précédente, avec des "prix nettement plus élevés", tandis que sa ligne de produits pour animaux de compagnie a également ajouté une "modeste contribution" aux revenus au troisième trimestre.

Cranswick a déclaré que l'exercice financier actuel est conforme aux attentes du conseil d'administration.

Adam Crouch, directeur général, a déclaré : "Notre marché principal au Royaume-Uni reste extrêmement résistant, car nos clients et le consommateur britannique continuent de reconnaître et d'apprécier la qualité, la valeur et la polyvalence de nos gammes de produits à base de porc et de volaille.

"La pression inflationniste généralisée que nous subissons à travers notre base de coûts continue d'être bien contrôlée et atténuée."

Les actions Cranswick étaient en hausse de 4,9 % à 3 294,20 pence par action jeudi matin à Londres.

