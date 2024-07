Cranswick plc est une société de production alimentaire basée au Royaume-Uni, qui fabrique et fournit des produits alimentaires aux détaillants alimentaires britanniques, au secteur des services alimentaires et à d'autres producteurs alimentaires britanniques et mondiaux. Elle propose divers produits, tels que le porc frais, le poulet frais, le poulet enrobé, le poulet prêt à consommer, la saucisse gourmet, le bacon et le gammon gourmet, la pâtisserie gourmet, les viandes cuites, la charcuterie, les olives et les antipasti, les produits méditerranéens ambiants, et le houmous et les dips. Ses marques comprennent Bodega, Cypressa et Ramona. La marque Bodega propose des snacks et des boîtes à partager, qui sont disponibles dans les saveurs italiennes, allemandes et espagnoles. Cypressa propose des olives, des antipasti, des huiles d'olive et des vinaigres, du fromage, du tahini, des noix, des graines et des fruits secs, des céréales et des légumineuses, des snacks et des sucreries, ainsi que des kits d'enveloppement. Les produits de la marque Ramona comprennent le houmous, les falafels, les dips et les hamburgers. L'entreprise produit également des aliments pour animaux de compagnie et fournit un certain nombre de marques, dont ses propres marques, Vitalin et Alpha Feeds.