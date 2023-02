L'I-nexus va assurer la croissance ; les pertes de Craven House se réduisent

(Alliance News) - Ce qui suit est un tour d'horizon des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées lundi et non rapportées séparément par Alliance News :

Craven House Capital PLC - Fonds d'investissement basé à Londres avec une participation minoritaire dans quatre entreprises pharmaceutiques et de commerce électronique gérées par des Suédois - Enregistre une perte avant impôts de 72.000 USD au cours des six mois se terminant le 30 novembre, contre 78.000 USD au cours de la même période l'année précédente, les dépenses administratives ayant diminué de 78.000 USD à 72.000 USD. La société n'enregistre aucun revenu, comme l'année précédente.

Blencowe Resources PLC - Mineur basé à Londres, axé sur le développement du projet de graphite Orom-Cross et du projet de nickel Akelikongo en Ouganda - Termine l'extraction d'un échantillon en vrac de 100 tonnes à son projet de graphite Orom-Cross situé dans le nord de l'Ouganda. Déclare que le transport est en cours vers son spécialiste du traitement du graphite, Jilin Huiyang New Material Technology Co Ltd, afin de commencer la dernière étape des tests métallurgiques dans ses installations existantes. "Nous sommes très confiants dans le produit qui sera fabriqué à partir d'Orom-Cross, notamment en raison de l'absence d'impuretés dans le concentré dans tous les tests effectués jusqu'à présent. Si nous pouvons continuer à démontrer cette qualité dans les mois à venir, nous serons en excellente position pour achever ce processus de pré-qualification", déclare le président exécutif Cameron Pearce.

CQS New City High Yield Fund Ltd - investisseur en titres à rendement fixe élevé - La valeur liquidative par action au 31 décembre chute de 1,8 % à 48,39 pence, contre 49,30 pence au 30 juin. Cite la faiblesse des marchés, la hausse de l'inflation, l'instabilité des gouvernements, les prix paralysants de l'énergie et la hausse des taux d'intérêt. Enregistre un rendement total de la VNI de 3,3 % et un rendement total du cours de l'action de 7,8 %. Déclare deux dividendes de 1,00 pence au cours de la période, maintenant le niveau de ceux déclarés au cours de la même période l'année dernière. Prévoit que le bénéfice par action ordinaire pour l'ensemble de l'année sera un peu inférieur au dividende total. Indique que le BPA de base et dilué s'est élevé à 2,70 pence au cours de la période.

Jadestone Energy PLC - Société pétrolière et gazière axée sur l'Asie-Pacifique - Fait état de progrès satisfaisants dans la réparation des réservoirs du FPSO Montara Venture sur son projet Montara au large de l'Australie. Note que plusieurs jours ont encore été perdus en raison de retards liés à la météo et au redémarrage de la production.

Bluebird Merchant Ventures Ltd - Société de développement aurifère axée sur la Corée du Sud - Déclare que les résultats de son étude d'opportunité pour ses projets aurifères Kochang et Gubong en Corée du Sud montrent une "excellente" validation initiale du potentiel économique des projets. Elle indique qu'il existe un potentiel d'augmentation des ressources minérales étant donné les extensions des veines dans les zones non exploitées des deux mines. Il indique que les discussions avec les financiers du projet et les partenaires de diffusion sont en cours.

NetScientific PLC - Société d'investissement dans les sciences de la vie et les technologies de durabilité basée à Londres - Signale que sa société de portefeuille, PDS Biotechnology Corp, a eu une réunion "fructueuse" avec la FDA pour une thérapie combinée de PDS0101, PDS0301 et un inhibiteur de point de contrôle immunitaire approuvé par la FDA pour le traitement du virus du papillome humain métastatique récurrent. Ce virus peut causer des verrues génitales ou un cancer. "Nous sommes heureux de l'orientation de la FDA sur les éléments clés d'un plan d'étude pour faire progresser le développement de nos actifs, PDS0101 et PDS0301, en combinaison avec un inhibiteur de point de contrôle immunitaire commercial. Cet accord pour substituer un ICI commercial approuvé par la FDA à l'agent expérimental étudié dans l'essai du NCI simplifie la voie réglementaire pour cette triple combinaison", commente Frank Bedu-Addo, directeur général de PDS.

Rambler Metals & Mining PLC - Société minière et de développement axée sur le Canada, basée à Richmond, en Angleterre - Demande une ordonnance initiale de protection contre les créanciers auprès de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador en vertu de la Companies' Creditors Arrangement Act. Conclut un accord conditionnel de débiteur en possession pour un prêt de 5,0 millions USD avec RMM Debt Ltd Partnership par son partenaire général RMM General Partner Inc.

Engage XR Holdings PLC - Groupe de logiciels et de technologies de réalité virtuelle basé à Waterford, Irlande - Conclut un accord de souscription avec HTC pour 580 000 GBP pour 14,5 millions d'actions au prix de 4 pence par action. Déclare que le produit brut fournira à la société un produit brut total de 10,5 millions d'euros, ainsi que le produit brut de son placement. Dit que son capital social émis sera composé de 524,8 millions d'actions.

Premier African Minerals Ltd - Développeur de projets de minéraux et de métaux axés sur l'Afrique - A reçu des résultats d'analyse montrant de "bonnes" intersections provenant de trous de forage situés dans la zone de son projet de lithium et de tantale Zulu. "Nous continuons à voir de bonnes intersections dans la pegmatite principale riche en spodumène qui sont à la fois encourageantes pour le long terme et soutiennent notre décision de commencer les opérations avec l'usine pilote à grande échelle comme nous l'avons fait", commente George Roach, directeur général.

i-nexus Global PLC - Société de logiciels basée à Coventry, Angleterre - Continue à faire des "progrès réguliers" avec la croissance de sa base de clients depuis le début de son exercice financier qui va se terminer en septembre. Reste "en bonne voie" pour réaliser une nouvelle année de croissance à deux chiffres du revenu mensuel net récurrent. Ajoute que son pipeline de ventes est "solide", avec plusieurs entreprises en dialogue actif ou en essais. Estime que son marché continue de s'étendre. Estime qu'elle est "bien positionnée" avec une offre différenciée pour proposer une année de croissance.

