Craven House Capital Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. La société opère par le biais du segment des activités d'investissement. La politique d'investissement de la société consiste principalement à investir dans ou à acquérir un portefeuille de sociétés, de partenariats, de coentreprises, d'entreprises ou d'autres actifs participant au secteur du commerce électronique. Son portefeuille d'investissement comprend Garimon Limited, qui est un holding d'investissement privé et dont le portefeuille d'investissement comprend des entreprises publiques et privées en Amérique latine, en Asie, en Afrique et en Europe de l'Est ; Rosedog Limited ; Honeydog Limited et Bio Vitos Medical Limited. Le gestionnaire des investissements de la société est Desmond Holdings Ltd.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds