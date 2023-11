Crawford & Company est un fournisseur de solutions de gestion des sinistres et d'externalisation pour les transporteurs, les courtiers et les entreprises. La société compte quatre segments. Le segment North America Loss Adjusting dessert le marché nord-américain de l'assurance dommages. Il fournit des services de gestion des sinistres aux compagnies d'assurance et aux entités auto-assurées en ce qui concerne les pertes liées à l'assurance dommages. Le segment des opérations internationales dessert le marché mondial de l'assurance dommages au Royaume-Uni, en Europe, en Australie, en Asie et en Amérique latine. Ces services comprennent l'expertise en sinistres et les services juridiques de Crawford. Le segment Broadspire fournit des solutions technologiques et d'administration tierce partie pour l'indemnisation des travailleurs, l'automobile et la responsabilité civile, la gestion des absences pour cause d'invalidité, la gestion médicale et les accidents et la santé aux entreprises, aux courtiers et aux assureurs aux États-Unis. Le segment Platform Solutions fournit des services aux marchés des compagnies d'assurance dommages et aux marchés des consommateurs par le biais de services.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes