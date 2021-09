CREALOGIX : augmente à nouveau son chiffre d'affaires annuel - surtout grâce à la forte croissance des revenus SaaS récurrents

CREALOGIX annonce à nouveau un chiffre d'affaires record: durant l'exercice 2020/2021, le chiffre d'affaires total a augmenté de 5% pour atteindre près de 109 millions de francs, et les chiffres d'affaires récurrents ont représenté pour la première fois une part de plus de 50%. L'important contrat avec sept banques de développement en Allemagne et l'orientation systématique vers le modèle SaaS, avec une part de 27% du chiffre d'affaires total, ont beaucoup contribué à ce résultat. CREALOGIX affiche avant l'amortissement du goodwill un résultat net positif de 1,1 million de francs.

L'entreprise fintech suisse CREALOGIX peut s'enorgueillir d'un bon exercice 2020/2021 et enregistre un nouveau chiffre d'affaires record. Le chiffre d'affaires net a augmenté de 5,4% pour atteindre CHF 109,3 millions; le chiffre d'affaires a progressé de 7,8% au second semestre par rapport aux six premiers mois de l'année. Les chiffres d'affaires récurrents ont eux aussi évolué positivement et ont dépassé pour la première fois le seuil de 50% (2019/2020: 44%). La raison en est le passage systématique d'un simple modèle de licence à un modèle SaaS (Software as a Service). Grâce au contrat important avec sept banques de développement allemandes décroché par CREALOGIX durant l'été 2020, les revenus SaaS ont augmenté de 76%. Avec une part de 27% (2019/2020: 16%), ils ont contribué de manière essentielle au chiffre d'affaires total.

Le résultat d'exploitation (EBITDA) 2020/2021 s'élève à CHF 3,3 millions, ce qui représente une hausse de CHF 0,8 million (+34,5%) par rapport à l'exercice précédent. La progression de la marge opérationnelle, qui s'élève à 3,0%, résulte des modifications opérées dans l'organisation et de la rationalisation du portefeuille de produits. Le bénéfice de l'entreprise avant l'amortissement du goodwill s'élève à CHF 1,1 million, à comparer avec la perte de CHF -0,5 million en 2019/2020.

Les banques de développement offrent un potentiel de croissance supplémentaire

Durant l'exercice 2020/2021, sur la base de la technologie moderne de la plateforme, CREALOGIX a investi de manière significative dans le développement des produits pour les banques de développement. Le groupe a ainsi posé les bases pour exploiter à l'avenir le potentiel supplémentaire offert par les quelque 250 banques de développement d'Europe et pour développer de manière ciblée sa présence sur le marché. Les dépenses de développement en hausse et les coûts de l'aménagement du nouveau siège principal à Zurich ont pesé sur le free cashflow 2020/2021. Il s'élève à CHF -7,0 millions contre CHF 7,0 millions durant l'exercice précédent. La trésorerie s'élève à CHF 27,7 millions, et le taux de fonds propres est de 38%.

L'un des principaux objectifs pour 2020/2021 était de rationaliser pour un portefeuille de produits moderne. Le carve-out du site allemand de Cobourg et l'orientation systématique vers des structures globales et fonctionnelles ont aidé CREALOGIX à atteindre cet objectif. En mai 2021, en plus de l'unité de développement interne en Espagne (Barcelone), un autre centre nearshore externe a été ouvert en Pologne. Au total, durant l'exercice écoulé, environ 10% des effectifs ont été réduits en Europe de l'est et reconstitués en partie dans les centres nearshore.

Hausse attendue de la demande de services bancaires numériques

Fin juin 2021, CREALOGIX a fêté son 25e anniversaire. Le coup d'envoi de notre développement en un éditeur de produits logiciels et, dernièrement, en un prestataire SaaS mondial a été donné par le développement en 1996 de la première solution d'e-banking pour le Credit Suisse. C'est également en juin que nous avons emménagé dans notre nouveau siège principal dans la Greencity à Zurich, un nouveau quartier visionnaire avec une consommation d'énergie limitée à 2000 watts par personne. Le choix de ce nouveau site confirme notre attachement à une stratégie d'entreprise respectueuse de l'environnement.

Pour l'exercice 2021/2022, CREALOGIX s'attend à une nouvelle hausse de la demande de solutions bancaires numériques - notamment en raison des nouveaux besoins créés par la pandémie de Covid-19. CREALOGIX va développer les activités de vente mondiales et continuer de mettre en ?uvre de façon cohérente la stratégie produit en augmentant les investissements au cours du premier semestre de l'exercice 2021/2022 et avec une amélioration des marges de rentabilité au cours du second semestre. CREALOGIX s'attend donc pour l'exercice 2021/2022 à la poursuite de l'évolution positive de l'activité commerciale. Pour l'exercice 2022/2023, CREALOGIX table sur des ventes récurrentes d'au minimum 60%, sur une part SaaS d'au minimum 30% du chiffre d'affaires global et sur une rentabilité à deux chiffres, meurée à partir de la marge EBITDA.

«Le résultat commercial de cette année montre que CREALOGIX est en bonne voie et que notre stratégie avec une orientation systématique vers le modèle SaaS est la bonne», déclare Oliver Weber, Chief Executive Officer de CREALOGIX. «Nous sommes également convaincus que notre modèle de hub numérique ouvert satisfait aux exigences accrues de nombreuses banques. En effet, elles peuvent ainsi remplacer progressivement leurs logiciels bancaires legacy tout en attirant de nouveaux clients avec des offres numériques innovantes.»

Le rapport d'activité 2020/2021 complet est disponible sous le lien suivant:

https://crealogix.com/en/about-us/investor-relations

Communiqué de presse (PDF)