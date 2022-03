Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

CREALOGIX: des investissements plus conséquents qui nuisent à la rentabilité, mais ouvrent de nouveaux débouchés



15.03.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC Zurich, le 15 mars 2022 CREALOGIX enregistre un recul de son chiffre d'affaires pour le premier semestre de l'exercice 2021/2022. Le passage du modèle commercial des licences au modèle de location de SaaS (Software as a Service), toujours en cours, ainsi que des investissements plus élevés dans le développement de produits ont pesé sur la rentabilité. En revanche, la part des ventes récurrentes a augmenté et représente désormais 56% du chiffre d'affaires total. À moyen terme, les activités SaaS et les investissements laissent entrevoir de nouveaux débouchés pour le spécialiste de la fintech. Au premier semestre de l'exercice en cours, le chiffre d'affaires total a reculé de CHF 7,2 millions pour s'établir à CHF 45,4 millions. Les ventes récurrentes ont atteint CHF 25,4 millions, ce qui correspond à 56% du chiffre d'affaires total. De quoi permettre à CREALOGIX d'augmenter à nouveau les ventes récurrentes (année précédente: 50%). De même, le chiffre d'affaires lié aux activités SaaS / d'hébergement a progressé de 8% et se monte à 32% du chiffre d'affaires total. Cette hausse des recettes pour les activités SaaS découle principalement des commandes passées par les banques de développement allemandes. Afin d'accélérer la mise au point du portail de financement pour les banques de développement allemandes et d'autres produits stratégiques, CREALOGIX a nettement renforcé ses investissements dans le développement de produits (R&D), investissant en tout 30% du chiffre d'affaires - contre 18% à la même période l'année précédente. Les importantes dépenses pour le développement ont pesé sur l'EBITDA, qui s'est établi à CHF -3,8 millions. Malgré des mesures d'économie supplémentaires, il n'a pas été possible de compenser entièrement ces dépenses élevées. En outre, la persistance des restrictions de voyage dues à la pandémie de Covid-19 a compliqué l'acquisition de nouveaux clients dans toutes les régions et modéré les objectifs de croissance de CREALOGIX. Au premier semestre 2021/2022, CREALOGIX a enregistré une perte nette de CHF -7,7 millions avant amortissement du goodwill. Les flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à CHF -15,4 millions, ce qui est bien en-deçà du niveau de l'année précédente: CHF -1,5 million. La trésorerie a également diminué pour atteindre CHF 22,7 millions (30 juin 2021: CHF 27,7 millions). L'approche comptable reste prudente, le goodwill issu des acquisitions passées faisant l'objet d'amortissements constants et les dépenses de recherche et développement (R&D) étant directement imputées au compte de résultat. Des solutions mises en service avec succès chez les clients

Les importants investissements réalisés dans les produits au cours du premier semestre 2021/2022 ont joué un rôle majeur dans le succès de la mise en service de nouvelles solutions pour les clients, telles que le portail de financement pour les banques de développement allemandes. Par ailleurs, CREALOGIX est également en charge de l'hébergement et de l'exploitation pour cinq banques de développement, et d'autres établissements devraient les rejoindre dans les prochains mois. De plus, CREALOGIX est parvenue à étoffer sa clientèle au Proche-Orient et à convaincre certains de ses clients suisses à opter pour des extensions significatives de leurs systèmes. Grâce à une structure de coûts optimisée, à la consolidation de son portefeuille de produits et à la création de centres nearshore, CREALOGIX a pu réduire ses coûts et ses effectifs. Au second semestre, l'entreprise continuera de travailler sur sa base de coûts afin d'accroître la rentabilité de manière continue. Son CEO Oliver Weber a déclaré: «Nous poursuivons la mise en ?uvre de notre stratégie SaaS. Les investissements réalisés dans les produits et la spécialisation de notre portefeuille nous permettront d'atteindre nos objectifs financiers, en particulier une amélioration substantielle de la marge EBITDA.» Un second semestre meilleur que le premier

CREALOGIX table sur une augmentation du chiffre d'affaires entre le premier et le second semestre 2021/2022. La seconde moitié de l'exercice connaît généralement une hausse des ventes, et les investissements supplémentaires réalisés dans le portefeuille de produits arrivent à leur terme. Aussi, CREALOGIX prévoit une amélioration nette de la marge EBITDA pour l'exercice 2022/2023, à condition que la situation géopolitique ne s'aggrave pas davantage. Rendez-vous ici pour télécharger le rapport semestriel 2021/2022 dans son intégralité:

https://crealogix.com/en/about-us/investor-relations Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (PDF) À propos de CREALOGIX

Le Groupe CREALOGIX fait partie des 100 meilleures entreprises suisses de la fintech et est un leader mondial sur le marché de la banque numérique. CREALOGIX développe et implémente des solutions fintech innovantes pour les établissements financiers de demain. Avec les solutions de CREALOGIX, les banques, les entreprises de gestion fortune et d'autres établissements financiers répondent mieux aux besoins des clients en pleine évolution dans le domaine de la transformation digitale. Fondé en 1996, le Groupe emploie près de 600 collaborateurs dans le monde. Les actions du Groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Contacts médias

CREALOGIX Groupe

Service de presse

E-mail: media@crealogix.com

Téléphone: +41 44 295 90 41 Contacts Investor Relations

Daniel Bader

CFO

E-mail: daniel.bader@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 81 81 Le présent communiqué de presse contient des déclarations portant sur l'avenir qui ne donnent aucune garantie quant à des prestations futures. Ces déclarations reposent sur des informations dont dispose la Direction ainsi que sur des suppositions et prévisions de cette dernière. De nombreux risques et incertitudes qui échappent à notre contrôle peuvent mener à ce que nos résultats effectifs, notre situation financière et notre performance diffèrent considérablement des informations et déclarations contenues dans cette présentation. Toute déclaration portant sur l'avenir renvoie non seulement à la date de la déclaration et CREALOGIX ne s'engage pas à mettre à jour ou réviser ces déclarations ou d'autres informations. Ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme une obligation ou recommandation pour la vente, l'achat ou la gestion de titres et ne représente ni une offre ni une demande d'offre pour l'acquisition de titres dans un quelconque pays, y compris aux Etats-Unis. Une offre de ce type serait publiée sous la forme d'un document de vente conformément aux lois applicables en matière de titres.

Fin du communiqué ad hoc