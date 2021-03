EQS Group-Ad-hoc: Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

CREALOGIX augmente son chiffre d'affaires et sa profitabilité au premier semestre de l'exercice 2020-2021



16.03.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



Au premier semestre de l'exercice 2020-2021, CREALOGIX a accru son chiffre d'affaires total de 8,1%. La mise en ?uvre de la stratégie visant à devenir chef de file des SaaS (logiciels en tant que service) porte ses fruits, les ventes récurrentes dépassant pour la première fois 50% du total. Le Groupe CREALOGIX s'est positionné avec succès face à la concurrence internationale au premier semestre 2020-2021; la transformation en cours vers la fourniture de SaaS (Software-as-a-Service) se reflète positivement sur les résultats semestriels. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 8,1% en rythme annuel, pour s'établir à CHF 52,6 millions. Les ventes récurrentes ont de nouveau augmenté, atteignant 50,1% du total (année précédente: 46,7%). Celles-ci ont principalement été portées par le modèle SaaS et les services d'hébergement (Hosting Services), par rapport au premier semestre 2019-2020. Ces deux activités ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 64,4%, passant de CHF 8,0 à 13,2 millions. La marge EBITDA s'établit à 2,2%, en augmentation de 1,3 point de pourcentage par rapport à l'exercice précédent. En chiffres absolus, l'EBITDA s'élève à CHF 1,2 million, soit une augmentation de CHF 0,7 million. Le bénéfice net hors amortissement du goodwill revient ainsi en territoire positif, après une perte l'année précédente. Suite aux investissements accrus dans les nouvelles technologies et à l'amélioration des processus, les flux de trésorerie disponibles sont devenus légèrement négatifs (CHF 1,5 million). À la fin du premier semestre, malgré le remboursement d'un prêt bancaire de CHF 5 millions, le bilan affiche une solide trésorerie de CHF 30,1 millions, raison pour laquelle la trésorerie nette est restée quasi inchangée par rapport au 30 juin 2020 (CHF 4,6 millions). Les nouveaux clients et les projets en cours stimulent la croissance

La croissance de CREALOGIX au premier semestre 2020-2021 a été tirée par l'acquisition de nouveaux clients et la bonne livraison des projets. L'externalisation de l'activité de services, avec 50 collaborateurs sur le site de Cobourg en Allemagne, et la rationalisation du portefeuille de produits dans le cadre de la transformation contribuent également au repositionnement sur le marché. En outre, au premier semestre 2020-2021, nous avons gagné des clients et des projets supplémentaires dans le monde entier, dans le cadre d'initiatives majeures de numérisation qui auront un effet positif à long terme sur les résultats de CREALOGIX. «Les effets positifs de la transformation se concrétisent, et contribuent à la croissance durable de CREALOGIX. Nous sommes heureux d'avoir réussi à développer notre entreprise dans un environnement très ardu, marqué par la pandémie de coronavirus», déclare Oliver Weber, CEO de CREALOGIX. Perspectives

CREALOGIX ne pourra échapper aux effets externes et aux répercussions de la pandémie mondiale sur l'économie, notamment sur la disposition des clients à investir. Aussi, nous nous attendons à un ralentissement dans les prochains mois, surtout si le retour à la normale s'avère plus lent que prévu. À moyen terme, cependant, la pandémie ne devrait pas peser sur notre activité. Le rapport semestriel 2020-2021 peut être téléchargé dans le Results centre sur la page web des relations avec les investisseurs.

