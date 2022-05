Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

CREALOGIX numérise les demandes de subvention pour la L-Bank, la banque de développement du Bade-Wurtemberg



Le fournisseur de logiciels de banque numérique CREALOGIX déploie son portail de subventions auprès de la L-Bank. À l?avenir, les demandes de subvention pourront y être déposées très simplement en ligne, y compris sur téléphone portable. Ainsi, la clientèle de la L-Bank pourra accéder de manière plus facile, transparente et conviviale aux aides disponibles. Afin de proposer à sa clientèle un portail plus convivial, la L-Bank a décidé d?opter pour le portail de subventions de CREALOGIX, un système qui permettra pas à pas de traiter les demandes de subvention intégralement au format numérique. Toutes les parties prenantes au processus, à savoir les demandeuses et demandeurs, les ministères, les administrations ou les tiers, pourront utiliser le portail tout au long du processus de subvention. Dans un premier temps, la L-Bank souhaite numériser l?ensemble de sa communication et met l?accent sur ses programmes de subvention. La coopération avec CREALOGIX et le développement de l?interface client qui va de pair devraient durer cinq ans. Edith Weymayr, présidente du conseil d?administration de la L-Bank, déclare: «Le portail de subvention de CREALOGIX va simplifier l?accès aux subventions et aux offres de la L-Bank. Ainsi, les collectivités, les entreprises et les particuliers pourront déposer leurs demandes en ligne et la L-Bank pourra octroyer facilement et rapidement les fonds prévus dans le cadre de programmes de subvention. Le portail client numérique est l?une des initiatives clés de notre stratégie de numérisation. La L-Bank remplit ainsi la mission qui lui a été confiée par le Land, à savoir celle de promouvoir la transformation de l?économie et de la société et ainsi de faire du Bade-Wurtemberg une région marquée par son excellente qualité de vie et son dynamisme économique.» «Pour nous, la L-Bank est un jalon crucial dans le développement du segment stratégique des collectivités publiques», souligne Oliver Weber, PDG. Nous avons énormément investi dans le développement de cette plateforme moderne qui permet la numérisation des processus des administrations publiques. Ces investissements accélèreront la numérisation en Allemagne. Cela profitera à la population et CREALOGIX est également gagnante.» CREALOGIX a déjà réussi à convaincre huit banques de développement allemandes de rejoindre le Digital Hub "Portail des banques de développement" et développe continuellement le portail, de sorte qu'à l'avenir, d'autres services seront standardisés et intégrés dans la plateforme. Communiqué de presse (PDF)

