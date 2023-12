Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Déclaration intermédiaire

CREALOGIX publie un rapport intermédiaire des trois premiers mois de l’exercice 2023/24



27.12.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Objet de ce rapport intermédiaire Le 16 novembre 2023, Vencora, une filiale indirecte de Constellation Software Inc., (fournisseur international de logiciels et de services informatiques basé au Canada dont les actions sont cotées à la Bourse de Toronto et CREALOGIX, un leader mondial de la technologie bancaire numérique, de la technologies bancaire numérique, ont annoncé conjointement avoir conclu un accord de transaction définitif en vertu duquel Vencora a accepté de soumettre une offre publique d'acquisition intégralement en espèces pour acquérir toutes les actions nominatives de CREALOGIX en mains du public au prix de CHF 60 par action. Le 1er décembre 2023, VENCORA UK LIMITED a publié le prospectus de son offre publique d’acquisition sur toutes les actions de CREALOGIX en mains du public. La période d'offre principale a débuté le 18 décembre 2023 et devrait s’achever le 18 janvier 2024. A la date d'expiration du délai d'acceptation de l'offre publique d'acquisition, le dernier rapport publié de CREALOGIX remonte à plus de 6 mois et CREALOGIX est donc tenu - selon la pratique constante de la Commission des OPA - de publier ce rapport intermédiaire. Vous pouvez télécharger le rapport intermédiaire ici:

https://crealogix.com/en/about-us/investor-relations Relations avec les investisseurs



CREALOGIX Holding AG

Christophe Biollaz, Chief Financial Officer

E-Mail: christophe.biollaz@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 80 08





Interlocuteur des médias



CREALOGIX

Media Relations Office

E-Mail: media@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 87 65 À propos de CREALOGIX



Le groupe CREALOGIX est l’une des 100 premières entreprises Fintech suisses et un leader mondial du marché des services bancaires en ligne. CREALOGIX développe et implémente des solutions Fintech innovantes pour le compte des établissements financiers de demain. Les solutions numériques de CREALOGIX rendent les banques, les gestionnaires d’actifs et d’autres institutions financières plus réactives à l’évolution des besoins de leurs clients à une époque marquée par la transformation numérique. Le groupe fondé en 1996 emploie environ 380 personnes dans le monde. Les actions du groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui ne sauraient être considérées comme des garanties de performances futures. Ces déclarations reposent sur les informations dont dispose actuellement la direction et sur les hypothèses et les projections actuelles de cette dernière. Il existe de nombreux risques et incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, qui pourraient conduire à une divergence sensible entre nos résultats, notre situation financière et nos performances réels et les informations et les déclarations prospectives contenues dans cette présentation. Toute déclaration prospective se rapporte uniquement à la date à laquelle elle est formulée. CREALOGIX ne s’engage nullement à actualiser ou à réviser toute déclaration prospective ou toute autre information. Ce communiqué de presse ne constitue ni une sollicitation ni une recommandation de vendre, d’acheter ou de détenir des titres et ne constitue ni une offre ni une sollicitation d’offre d’achat de titres dans quelque juridiction que ce soit, y compris aux Etats-Unis d’Amérique. Une telle offre ne serait publiée que sous la forme d’un prospectus en vertu de la législation en matière de titres en vigueur.

