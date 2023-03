Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

CREALOGIX réalise un résultat opérationnel positif au premier semestre 2022/2023; d’autres mesures pour renforcer la rentabilité en cours de mise en œuvre



14.03.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Dans un contexte difficile, CREALOGIX parvient à atteindre la zone de bénéfice opérationnel et à réaliser un résultat opérationnel positif au premier semestre de l’exercice 2022/2023. Le chiffre d’affaires augmente de 1,1% à un niveau comparable ajusté et en francs suisses – à l’exclusion de la société non stratégique vendue Swiss Learning Hub AG – et de 6,8% en monnaies locales. Les mesures mises en place au cours de l’exercice précédent ainsi que la vente de l’activité Digital Learning se traduisent par un EBITDA de CHF 8,5 millions. Sans l’effet de la vente de Swiss Learning Hub AG, l’EBITDA s’élève à CHF 1,0 million. Lors de la clôture des résultats semestriels, CREALOGIX a décidé de retirer de ses comptes la totalité de sa participation dans Digital Learning, et non pas seulement 67%. La déconsolidation complète de Swiss Learning Hub AG a permis d’améliorer le résultat par rapport à la communication des chiffres provisoires du 24 janvier 2023. Les mesures mises en œuvre montrent leurs premiers résultats

Comme annoncé, l’évolution de la plateforme des banques promotrices a été couronnée de succès au cours du premier semestre. Les investissements exceptionnels pour la mise en place du nouveau secteur d’activité des années précédentes disparaissent ainsi. En outre, un contrat de développement à long terme a pu être conclu avec les banques promotrices. Un ensemble de mesures a permis de réduire les coûts et de gagner en efficacité. Le portefeuille de solutions et de produits a été consolidé de manière ciblée sur l’activité principale. Grâce à cette focalisation, un budget de dépenses conséquent a été possible et la rentabilité a pu être améliorée. Légère croissance et bénéfice opérationnel

Le chiffre d’affaires total s’élève à CHF 42,3 millions au premier semestre 2022/2023 par rapport au chiffre d’affaires ajusté de CHF 41,8 millions pour la même période de l’exercice précédent, soit une augmentation de CHF 0,5 million. Malgré l’inflation et une situation économique générale incertaine, l’EBITDA est passé de CHF -3,8 millions pour la même période de l’exercice précédent à CHF 8,5 millions, soit CHF 1,0 million hors effet de la vente de Swiss Learning Hub AG, grâce aux mesures de réduction des coûts. Le bénéfice net de CHF 3,9 millions qui en résulte, dans lequel, selon une pratique comptable conservatrice, le goodwill des acquisitions passées est constamment amorti et les dépenses de recherche et développement sont directement imputées au compte de résultat, a permis d’améliorer le taux de capitaux propres à 29,3%. Le free cash-flow s’est désormais nettement amélioré pour atteindre CHF -2,8 millions (contre CHF -15,4 millions au cours de l’exercice précédent). Poursuite de l’évolution positive

CREALOGIX s’appuie sur les fondements du premier semestre 2022/2023 et continue de suivre la voie qu’elle s’est fixée en se concentrant sur la rentabilité. La première phase de mise en œuvre des mesures de réduction des coûts et d’augmentation de l’efficacité a été réalisée avec succès en 2022. En 2023, un recentrage supplémentaire aura lieu au niveau du portefeuille de produits et de solutions. CREALOGIX s’attend à une nouvelle amélioration de l’EBITDA pour l’ensemble de l’exercice 2022/2023. A un niveau de comparaison sous-jacent (déconsolidation de Swiss Learning Hub AG), CREALOGIX prévoit un chiffre d’affaires légèrement inférieur. Vous pouvez télécharger le rapport semestriel 2022/2023 complet ici:

https://crealogix.com/en/about-us/investor-relations A propos de CREALOGIX

Le Groupe CREALOGIX fait partie des 100 meilleures entreprises suisses de la fintech et est un leader mondial sur le marché de la banque numérique. CREALOGIX développe et implémente des solutions fintech innovantes pour les établissements financiers de demain. Les solutions numériques de CREALOGIX permettent aux banques, aux gestionnaires de patrimoine et à d’autres établissements financiers de mieux s’adapter à l’évolution des besoins de leurs clients en matière de transformation numérique. Fondé en 1996, le Groupe emploie près de 430 collaborateurs dans le monde. Les actions du Groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Contact IR

CREALOGIX Holding AG

Daniel Bader, Chief Financial Officer

E-mail: daniel.bader@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 80 00 Contact médias

CREALOGIX

Service de presse

E-mail: media@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 87 65

Fin du communiqué ad hoc