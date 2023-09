Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

CREALOGIX réussit une amélioration de sa profitabilité pour l’exercice 2022/23



14.09.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC CREALOGIX poursuit sa stratégie visant à améliorer sa profitabilité opérationnelle. Par la consolidation de son portefeuille de produit, des gains d’efficacité ont pu être réalisés et ainsi la base de coûts réduite. Le chiffre d’affaires total de l’exercice 2022/23 s’élève à CHF 81,4 millions. L’EBITDA s’est accru de CHF 18,2 millions d’une année à l’autre et atteint CHF 8,9 millions. Tout en se focalisant sur l’amélioration de sa profitabilité opérationnelle, CREALOGIX a achevé avec succès la mise en œuvre de son portail de financement, le plus grand programme client de son histoire avec les banques de développement publiques allemandes. Un jalon stratégique a été franchi alors que les sept banques participantes sont opérationnelles et utilisent largement la plateforme numérique ultramoderne. Malgré la tourmente dans le secteur Fintech et les incertitudes qui affectent les banques, CREALOGIX a réussi à recruter de nouveaux clients et à obtenir des engagements à long terme de ses clients existants. Chiffre d’affaires stable et profitabilité accrue

Le chiffre d’affaires total de l’exercice 2022/23 s’est élevé à CHF 81,4 millions, soit une baisse de CHF 12,6 millions par rapport à l’exercice précédent. Après l’ajustement dû à la cession de l’activité Digital Learning, le chiffre d’affaires a diminué de -2,8% en devises locales. Du fait de la réalisation de projets stratégiques et d’investissements normalisés dans de nouvelles solutions, la part de la R&D a reculé à 11,7% du chiffre d’affaires total (exercice précédent : 31,0%). Grâce à des mesures d’économies et aux bénéfices dégagés par M&A ainsi que par les désinvestissements, l’EBITDA a augmenté à CHF 8,9 millions (CHF -9,3 millions pendant l’exercice 2021/22). Le résultat consolidé est devenu positif malgré des amortissements du goodwill de CHF 4,5 millions (selon les normes comptables Swiss GAAP FER, CREALOGIX amortit constamment son goodwill à chaque période) et bien que ses efforts de développement de produits internes soient entièrement imputés au compte de résultat. En d’autres termes, CREALOGIX fait état d’un bénéfice par action ajusté positif de CHF 3,22 (exercice 2021/22: CHF -8,76). Le cash-flow libre a progressé de CHF -22,3 millions au cours de l’exercice précédent à CHF -2,4 millions pendant l’exercice actuel. L’amélioration du résultat opérationnel et des produits par M&A et des désinvestissements a eu un effet positif sur le cash-flow libre, mais la normalisation du capital de réseau continue à lui porter préjudice. Les dépenses consacrées à des actifs incorporels ont été réduites à CHF 1,1 million (CHF 7,9 millions pendant l’exercice 2021/22) essentiellement grâce à l’achèvement du programme déployé en faveur de banques de développement. À la date de préparation du bilan, l’endettement net s’est élevé à CHF 27,0 millions. La trésorerie a atteint la somme de CHF 3,4 millions (exercice 2021/22: CHF 14,1 millions) du fait des efforts de réduction de l’endettement net. Le ratio de fonds propres a enregistré une amélioration de 22,6% au cours de l’exercice précédent, passant à 28,7%. Focalisation sur les services bancaires numériques et les gains d’efficacité

La focalisation sur les opportunités de services bancaires numériques et sur une croissance future rentable a permis à CREALOGIX de réaliser des gains d’efficacité et de réduire ses coûts d’exploitation. L’entreprise a amélioré la gestion de ses coûts en se concentrant notamment sur la profitabilité opérationnelle. Les efforts qui se sont portés sur les services bancaires numériques et sur les gains d’efficacité ont permis de réduire le nombre de travailleurs indépendants et d’aboutir à une contraction des effectifs de 524 (30 juin 2022) à 383 (30 juin 2023) ETP. Dans le cadre de son orientation stratégique cohérente en faveur des services bancaires numériques, CREALOGIX a vendu le 17 août 2022 une participation de 67% dans Swiss Learning Hub AG au groupe d’investisseurs blue8 AG et jouit d’une option de vente des 33% restants jusqu’à deux ans après la réalisation de la transaction. Swiss Learning Hub AG a été entièrement déconsolidée et est comptabilisée en tant qu’actif financier non courant.



Poursuite de l’évolution positive

Pour l’exercice 2023/24, CREALOGIX s’attend à une croissance modérée de son chiffre d’affaires en devises locales et à une nouvelle amélioration de sa profitabilité opérationnelle. Les mesures de réduction des coûts déjà mises en œuvre entreront pleinement en vigueur au cours de l’exercice 2023/24 et conduiront à une nouvelle optimisation de la structure de coûts.





