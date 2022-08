Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Autres

CREALOGIX se concentre sur son cœur de métier et cède ses activités Digital Learning



17.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC Zurich, le 17 août 2022 CREALOGIX se concentre sur le Digital Banking. Conformément à sa stratégie, CREALOGIX vend la majorité de ses activités d’apprentissage numérique (Digital Learning), gérées à travers sa filiale Swiss Learning Hub AG. La prise de contrôle majoritaire, par un groupe d’investisseurs suisse, s’effectue dans le cadre d’un «management buy-out». Swiss Learning Hub emploie près de 50 collaborateurs à Zurich; son activité représente environ 10% du chiffre d’affaires total du groupe CREALOGIX. Fin 2019, l’activité Digital Learning avait été confiée à une filiale distincte, Swiss Learning Hub AG. Le nouvel actionnaire majoritaire est un groupe d’investisseurs suisse lié à blue8 AG, qui prévoit, par cet achat, poursuivre une stratégie de croissance «buy & build». Le transfert de 67% des actions de Swiss Learning Hub AG a lieu avec effet rétroactif, au 1er août 2022; les actions restantes pourront être rachetées ultérieurement. Il a été convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. Oliver Weber, CEO du groupe CREALOGIX, le souligne: «Le cœur de métier de CREALOGIX est le Digital Banking. En vendant la majorité des parts de Swiss Learning Hub, nous réaffirmons notre stratégie. Avec les nouveaux investisseurs, Swiss Learning Hub poursuivra avec succès sur sa lancée.» Urs Widmer, CEO de Swiss Learning Hub AG, se réjouit lui aussi: «En tant que leader des technologies d’apprentissage en Suisse, nous sommes convaincus qu’avec nos investisseurs, nous générerons une forte croissance tant en Suisse qu’à l’international, fondée sur une stratégie ‘buy & build’.»

Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC (PDF) À propos de CREALOGIX

Le Groupe CREALOGIX fait partie des 100 meilleures entreprises suisses de la fintech et est un leader mondial sur le marché de la banque numérique. CREALOGIX développe et implémente des solutions fintech innovantes pour les établissements financiers de demain. Avec les solutions de CREALOGIX, les banques, les entreprises de gestion fortune et d’autres établissements financiers répondent mieux aux besoins des clients en pleine évolution dans le domaine de la transformation digitale. Fondé en 1996, le Groupe emploie près de 600 collaborateurs dans le monde. Les actions du Groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Contacts médias

CREALOGIX Groupe

Service de presse

E-mail: media@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 87 65 Relations investisseurs

Daniel Bader

CFO

E-mail: daniel.bader@crealogix.com

Téléphone: +41 58 404 81 81 Le présent communiqué de presse contient des déclarations portant sur l’avenir qui ne donnent aucune garantie quant à des prestations futures. Ces déclarations reposent sur des informations dont dispose la Direction ainsi que sur des suppositions et prévisions de cette dernière. De nombreux risques et incertitudes qui échappent à notre contrôle peuvent mener à ce que nos résultats effectifs, notre situation financière et notre performance diffèrent considérablement des informations et déclarations contenues dans cette présentation. Toute déclaration portant sur l’avenir renvoie non seulement à la date de la déclaration et CREALOGIX ne s’engage pas à mettre à jour ou réviser ces déclarations ou d’autres informations.



Ce communiqué de presse ne doit pas être considéré comme une obligation ou recommandation pour la vente, l’achat ou la gestion de titres et ne représente ni une offre ni une demande d’offre pour l’acquisition de titres dans un quelconque pays, y compris aux Etats-Unis. Une offre de ce type serait publiée sous la forme d’un document de vente conformément aux lois applicables en matière de titres.

Fin du communiqué ad hoc