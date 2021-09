Crealogix : La première banque privée suisse mise sur la plateforme hybride de CREALOGIX

EQS Group-News: Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Coopération/Introduction d'un produit

La première banque privée suisse mise sur la plateforme hybride de CREALOGIX



09.09.2021 / 16:40



Pour mettre résolument en ?uvre la stratégie de numérisation, une banque privée travaillant dans le monde entier vient d'emboîter le pas cet été à la Banque cantonale de Saint-Gall en adoptant le Digital Hub CREALOGIX. La modernisation et les nouvelles formes de suivi et de démarchage de la clientèle sont des opportunités. Ceci est un véritable défi pour les banques: elles doivent en effet relier leur architecture avec les nouvelles applications, et cela doit se produire de manière efficace en termes de coûts et proposer des potentiels d'évolutivité supplémentaires. La plateforme hybride de CREALOGIX présente différents modules dans les domaines du démarchage et du suivi de la clientèle. La nouvelle plateforme permet de jeter les bases de nouvelles applications

CREALOGIX a récemment conquis Julius Baer en tant que client mondial pour sa plateforme hybride qui lui permet de proposer des solutions holistiques par voie numérique, et d'entretenir des relations personnelles en ligne. Le menu principal de la plateforme hybride contient en outre déjà des fonctions générales de banque numérique, telles que la gestion de documents, les notifications push et le trafic des titres et des paiements. L'harmonisation de technologies Middleend et Frontend améliore l'expérience du client lorsqu'il utilise les diverses applications. La banque se positionne ainsi comme leader numérique sur un marché exigeant. Oliver Weber, CEO de CREALOGIX: «Nous sommes ravis que Julius Bär, la plus grande banque privée de Suisse, soit capable de proposer une solution qui lui permet d'établir une passerelle entre son infrastructure actuelle et de nouvelles applications. La collaboration avec la première banque privée confirme en outre que le marché a besoin d'une plateforme flexible, modulaire et tournée vers l'avenir - notre Digital Hub.» Communiqué de presse (PDF) À propos de CREALOGIX

Le Groupe CREALOGIX est une entreprise suisse comptant parmi le Top 100 des Fintechs et les leaders mondiaux sur le marché des Digital Banking. CREALOGIX développe et implémente des solutions Fintech innovantes pour les établissements financiers de demain. Avec les solutions numériques de CREALOGIX, les banques, les gestionnaires de fortune et autres établissements financiers répondent mieux aux besoins des clients en pleine évolution dans le domaine de la transformation numérique, afin de s'affirmer sur un marché extrêmement exigeant et dynamique et de devancer leurs concurrents. Le Groupe fondé en 1996 emploie environ 660 collaborateurs à travers le monde. Les actions du Groupe CREALOGIX (CLXN) sont cotées à la SIX Swiss Exchange. Contacts médias

