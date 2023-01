Crealogix Holding AG / Mot-clé(s) : Résultat semestriel

Informations préalables relatives aux comptes semestriels 2022/2023: CREALOGIX retourne la situation grâce à un résultat opérationnel positif



24.01.2023 / 07:00 CET/CEST

Annonce événementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX)

Le contenu relève de la responsabilité de l’émetteur.



CREALOGIX réussit à renverser la situation dans un environnement délicat et ses opérations repassent en territoire positif. Au premier semestre de l’année 2022/2023, la société enregistre un résultat opérationnel positif. Les mesures de réduction des coûts introduites au cours de l’exercice précédent ainsi que la vente de 67% de l’activité Digital Learning permettent d’obtenir un résultat global (EBITDA) de 6,6 mio. de CHF, qui est également positif même si l’on n’inclut pas la contribution de la vente. Simultanément, la plateforme pour les banques de développement a été conclu avec succès à la fin du semestre, comme annoncé. Le chiffre d’affaires augmente à un niveau de comparaison sous-jacent et en francs suisses – compte tenu de la déconsolidation de Swiss Learning Hub AG – de 1,1%. La croissance s’élève à environ 6.8% en monnaies locales. L’activité a connu une évolution positive dans son ensemble, en dépit d’un environnement de marché difficile. CREALOGIX enregistre les résultats préliminaires suivants: le chiffre d’affaires total de 42,3 mio. de CHF est supérieur de 0,5 mio. de CHF au chiffre d’affaires apuré de 41,8 mio. de CHF sur la période de l’exercice précédent.

L’EBITDA a quitté le territoire négatif à 3,8 mio. de CHF sur la période de l’exercice précédent pour atteindre le territoire positif à 6,6 mio. de CHF.

Il en résulte un bénéfice net de 2,7 mio. de CHF, avec un ratio de fonds propres en amélioration à désormais 28,4%.

Le Free Cash-Flow a pu être clairement amélioré, avec une hausse de 12,0 mio. de CHF lui permettant d’atteindre aujourd’hui -3,4 mio. de CHF (exercice précédent -15,4 mio. de CHF). A un niveau de comparaison sous-jacent, CREALOGIX ne table pas encore sur des chiffres d’affaires en augmentation pour l’exercice 2022/2023, notamment à cause des incertitudes sur le cours de l’euro et de la poursuite du passage à des contrats pluriannuels. CREALOGIX s’appuie sur les succès du premier semestre et poursuit sa voie en se concentrant sur une solide rentabilité et un EBITDA positif pour l’exercice 2022/2023. La publication de l’intégralité des résultats semestriels 2022/2023 aura lieu le mardi 14 mars 2023.

