Crealogix Holding AG est une société basée en Suisse qui, avec ses filiales, fournit des produits logiciels et matériels pour la banque électronique (E-Banking), le paiement électronique (E-Payment) et l'éducation en Suisse et en Europe. Les solutions de banque électronique de la société comprennent des logiciels et des plates-formes de banque électronique, la sécurité de la banque électronique, l'interface et les communications bancaires, des solutions de banque mobile, ainsi que des serveurs bancaires et une plate-forme de front-office pour les services de conseil financier, entre autres. Ses solutions de paiement électronique comprennent des logiciels de paiement, des logiciels financiers, des lecteurs de documents manuels et automatiques, ainsi que la signature et l'archivage. Les solutions éducatives de la société se composent de logiciels d'E-learning, de contenus d'E-learning et de production de formations en ligne (WBT), de gestion de campus et de diverses plateformes de formation. En avril 2014, elle a créé deux filiales CREALOGIX UK LTD et CREALOGIX PTE. LTD. En août 2014, la société a créé une filiale autrichienne à Vienne.