Nouveau visage au sein du conseil d’administration du groupe CREALOGIX

Lors de l’assemblée générale ordinaire de CREALOGIX Holding SA du 26 octobre 2022, le conseil d’administration va solliciter l’élection de Jörg Zulauf (né en 1958 et de nationalité Suisse). CFO et vice-président de la direction générale de la fédération des coopératives Migros à Zurich depuis de nombreuses années et actuellement conseiller indépendant, Jörg Zulauf est membre du conseil d’administration de la banque privée Maerki Baumann & Co AG et de la société d’investissement ESGTI. Par ailleurs, il préside le comité d’audit au sein de ces entités. En plus de son activité opérationnelle, Jörg Zulauf a été pendant plus de vingt ans membre et président du conseil d’administration de la Banque Migros, où il siégeait aux comités en charge des audits, des risques et des crédits. Auparavant, il a exercé différentes fonctions de direction pour le groupe pharmaceutique Bâlois Roche.

«Jörg Zulauf, qui a une personnalité bien affirmée, est un spécialiste financier possédant des connaissances approfondies et une solide expérience acquise à des postes de direction et dans plusieurs conseils d’administration. Il complétera donc parfaitement notre conseil d’administration. De plus, Jörg Zulauf sera également à même de nous conseiller et de nous épauler pour d’importantes questions liées à la gestion financière», affirme Bruno Richle, président du conseil d’administration du groupe CREALOGIX.

Dr. Christoph Schmid était membre du conseil d’administration de CREALOGIX Holding SA depuis 2000. En outre, il a exercé diverses fonctions au sein du comité d’audit et du comité de nomination et compensation (NCC) pendant de longues années. Le conseil d’administration regrette vivement qu’il ne se présente pas à sa réélection, mais comprend son souhait d’avoir davantage de temps libre à l’avenir. «Dr. Christoph Schmid a joué un rôle essentiel dans l’évolution de CREALOGIX au cours des 22 dernières années. Il a accompagné son entrée en bourse et s’est avéré un appui solide grâce à ses connaissances étendues dans le domaine juridique. Nous le remercions pour son précieux engagement de longue date et lui souhaitons bonne continuation», ajoute Bruno Richle.