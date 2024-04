Creatd, Inc. est une société de technologie dont l'objectif est d'offrir des opportunités économiques aux créateurs. La société opère à travers trois segments : Creatd Labs, Creatd Ventures et Creatd Partners. Le segment Creatd Labs se concentre sur les initiatives de développement. Le segment Creatd Labs héberge la technologie de la société, y compris sa plateforme phare, Vocal, et supervise le cadre de création de contenu de la société et la gestion de ses communautés numériques. Son produit phare, Vocal, offre une plateforme de publication numérique longue durée organisée en communautés de niche engagées. Le segment Creatd Ventures construit, développe et fait évoluer les marques de commerce électronique. Ce segment vend les produits de ses deux marques principales de vente directe aux consommateurs, Camp et Dune Glow Remedy. Le segment Creatd Partners favorise les relations entre les marques et les créateurs grâce à sa gamme de services d'agence, notamment le marketing de contenu (Vocal for Brands), le marketing à la performance (Seller's Choice) et le marketing d'influence (WHE Agency).

Secteur Internet