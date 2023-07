Create Sd Holdings Co, Ltd. fournit des prévisions de résultats consolidés pour le semestre se terminant le 30 novembre 2023 et l'année se terminant le 31 mai 2024.

Create SD Holdings Co, Ltd. a communiqué ses prévisions de résultats consolidés pour les six mois se terminant le 30 novembre 2023 et l'année entière se terminant le 31 mai 2024. Pour le semestre se clôturant le 30 novembre 2023, la société prévoit un chiffre d'affaires net de 197.460 millions JPY, un bénéfice d'exploitation de 8.440 millions JPY, un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère de 5.930 millions JPY et un bénéfice par action de 93,80 JPY.



Pour l'exercice complet se clôturant le 31 mai 2023, la société prévoit un chiffre d'affaires net de 404.100 millions JPY, un bénéfice d'exploitation de 19.240 millions JPY, un bénéfice attribuable aux propriétaires de la société mère de 13.000 millions JPY et un bénéfice par action de 205,64 JPY.