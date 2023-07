CREATE SD HOLDINGS CO.,LTD. est une société holding basée au Japon, principalement active dans le secteur des pharmacies. Par le biais de ses filiales, la société est principalement engagée dans la vente au détail de produits pharmaceutiques et cosmétiques. L'activité des pharmacies consiste à vendre des produits pharmaceutiques, des cosmétiques, des produits alimentaires, des marchandises diverses et autres. L'entreprise de maisons de soins infirmiers payantes et de services de jour exploite des maisons de soins infirmiers payantes et des centres de services de jour.

Secteur Pharmacies