CREATE TECHNOLOGY & SCIENCE CO., LTD. est une société basée en Chine dont l'activité principale est la fabrication d'équipements et d'instruments spéciaux. La société opère à travers six secteurs d'activité. Les produits du secteur des équipements et installations de protection de l'environnement comprennent des équipements et systèmes de purification de l'air, des équipements et systèmes de biosécurité, des équipements et systèmes d'économie d'énergie et de protection de l'environnement, des équipements et systèmes de purification des gaz. Le segment des isolateurs haute tension pour la transmission et la distribution est engagé dans la recherche et le développement, la production et la vente de divers types d'isolateurs. Le segment des roulements de précision est engagé dans le développement, la production et la vente de roulements et d'éléments roulants. La société exploite également le segment des instruments de mesure, le segment des abrasifs et le segment du commerce et des services. La société exploite ses activités principalement sur le marché national.

Secteur Machines et équipements industriels