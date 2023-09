Creative Castings Limited est un fabricant et un exportateur indien de pièces moulées usinées et non usinées. La société opère dans deux segments : Investment Castings et Power. Ses produits trouvent une large gamme d'applications dans différentes industries telles que les pompes industrielles, l'ingénierie électrique, l'industrie des vannes, l'équipement anti-incendie, l'industrie de la défense, les instruments, les implants médicaux, l'ingénierie générale, l'industrie pétrolière et gazière, les machines agricoles et l'industrie énergétique. Les pièces moulées produites par la société trouvent des applications dans les secteurs de l'automobile, de la chimie, de l'agroalimentaire, de la pharmacie, de l'industrie des engrais et des produits d'ingénierie. Elle fabrique des pièces moulées ferreuses et non ferreuses. Les pièces moulées ferreuses comprennent des pièces moulées en acier inoxydable de différentes qualités et en acier au carbone. Les pièces moulées non ferreuses comprennent des pièces moulées en alliage à base de cobalt et en alliage à base de nickel. La société a mis au point environ 5 478 types de pièces moulées.

Secteur Acier